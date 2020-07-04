2020-07-04T09:28:55+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля: еще 132 человека заболели в Иркутске

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля показывает, где меньше всего зараженных [карта]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля: еще 132 человека заболели в ИркутскеКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля: еще 132 человека заболели в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итак, опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля. За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Иркутске – 132. Неудивительно, город-то крупный. Много людей контактирует между собой. Не выезжая из Иркутска, заразу подхватил 2671 человек - это более половины от всех случаев коронавируса в городе (за все время в областном центре зарегистрировано 4257 зараженных).

Смотрим карту распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля далее. В красной зоне, помимо Иркутска, все те же территории - Братск, Иркутский район, Усть-Кут, Бодайбо. Много людей там уже побороли вирус. Так, больше всего выздоровевших в областном центре – 1477 человек. Вторым по количеству победивших болезнь является Усть-Кут – там выздоровели 940 пациентов из 984. На третьем месте Иркутский район, где выписались 454 из 749 зараженных коронавирусом. В Бодайбо вылечились 379 пациентов из 420, а в Братске – 219 из 388 заболевших.

Судя по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля, до сих пор ни одного зараженного не зарегистрировали в Мамско-Чуйском районе на севере региона. Также сейчас остаются чистыми от заразы Катангский и Казачинско-Ленский районы, там все болевшие выздоровели. Всего два случая регистрировалось в Чунском районе, один из заболевших умер от COVID-19, второй выздоровел, новых пациентов с этим диагнозом пока нет. По трех человек с коронавирусом лечат в Жигаловском, Нукутском и Ольхонском районах, двух – в Балаганском, одного – в Зиминском. Это самые наименее «зараженные» территории на данный момент.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля. Фото: правительство Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июля. Фото: правительство Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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