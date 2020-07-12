2020-07-12T04:39:51+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 12 июля: днем небольшой дождь, гроза и до +27

Ветер подует 7-12 м/с
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода в Иркутске на 12 июля: днем небольшой дождь, гроза и до +27Погода в Иркутске на 12 июля: днем небольшой дождь, гроза и до +27Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несмотря на то, что жара в Иркутске пока не думает отступать, выходя из дома в воскресенье, 12 июля, горожанам не помешает захватить с собой зонт. Синоптики обещают в нашем городе переменную облачность. Днем возможен кратковременный дождь. Также не исключена гроза. Ветер подует 7-12 м/с. Столбик термометра покажет +25, +27 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 12 июля

возможны кратковременные дожди, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, в Катангском и северо-восточных районах юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местам порывы до 13 м/с. Температура днем +24,+29 градусов, при облачной погоде +16,+21, в северо-восточных районах +30,+35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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