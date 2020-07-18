2020-07-18T15:10:06+03:00
Происшествия

Сотрудницу прокуратуры Забайкалья арестовали за получение взятки от чиновника

Женщину уже уволили, в отношении нее возбуждено уголовное дело
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сотрудницу прокуратуры Забайкалья арестовали за получение взятки от чиновникаСотрудницу прокуратуры Забайкалья арестовали за получение взятки от чиновникаФото: Александр ГЛУЗ
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В Забайкальском крае на взятке попалась сотрудница прокуратуры Читинского района. По версии следствия, 53-летняя женщина, занимавшая в прокуратуре одну из высоких должностей, пообещала покровительство одному из местных чиновников. Естественно, не бесплатно. Взамен, она потребовала у него оформить на нее и передать земельный участок в одном из сел района. Стоимость земли составила 200 тысяч рублей.

Землевладелицей сотрудница прокуратуры так и не стала. После того, как ее план раскрыли сотрудники регионального ФСБ, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Женщине уже избрали меру пресечения.

- Следствие настаивало на том, что оставаясь на свободе, она может оказать давление на свидетелей и других участников дела, либо вовсе может скрыться., - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Суд Центрального района отправил ее под стражу.

Добавим, что помимо уголовного дела, женщина еще и лишилась работы. Из прокуратуры ее уже уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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