Мяукал, звал на помощь: пожарные спасли котенка, застрявшего на дереве в Бурятии

Котенка снимали с высоты примерно четырех метров. Фото: скриншот видео из группы ДТП 38RUS Иркутск в "ВКонтакте".

- Стойте, стойте! Нужна ваша помощь! - парень с девушкой кричали и размахивали руками, пытаясь остановить проезжающую мимо пожарную машину. Дело было в бурятском поселке Аршан. Сотрудники МЧС возвращались на базу с вызова, и решили остановиться - мало ли что могло случиться?

- Спасите котика! - выпалили запыхавшиеся сибиряки, подбежав к спасателям.

И показали в сторону дерева. Там, на высоте примерно четырех метров, на сухой ветке примостился пушистик. Громко мяукал, звал на помощь. Ну и что, что кошки умеют приземляться на лапки, прыгая сверху. Высоко, страшно! И ствол ниже гладкий, зацепиться не за что. Вот бедняга и просидел неизвестно сколько времени на дереве...

- Подставили пожарную лестницу, и я полез по ней за котенком, - рассказывает 24-летний спасатель Виктор Сороковиков. - А он маленький такой, совсем кроха! Видимо, собаки его туда загнали... Снял, да и отдал парню и девушке. Видимо, их питомец.

Момент спасательной операции прохожие сняли на видео, оно разошлось по соцсетям. "Невозможно пройти мимо, если кисуля в беде! Спасибо ребятам! Молодцы!" - радуются сибиряки в комментариях к ролику.

Ну а сам Виктор говорит, что котят пожарные спасают не часто.

- Людей, да, снимали с деревьев - однажды парапланист низко спикировал, в ветках запутался, выручали его, - говорит Виктор. - А животных - редко.

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