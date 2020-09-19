Умер отец Виктории Боня: экс- участница «Дом-2» переживает, что не смогла с ним попрощаться. Фото: Иван ВИСЛОВ

Умер отец экс-участницы «Дом-2» Виктории Боня, который жил в Иркутске. Его не стало еще в марте. Звезда рассказала об этом в своем аккаунте в «Инстаграм». Она сожалеет о том, что слишком поздно узнала горькую весть и не смогла проститься с ним лично.

«Так плохо я себя не чувствовала ещё ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушёл из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом», - откровенничает Виктория Боня в соцсетях.

В 2008 году, когда корреспонденты «Комсомолки» разыскали отца Виктории и взяли интервью, Анатолий Боня жил в Иркутске в обычной двухкомнатной квартире. Выйдя на пенсию, работал сторожем, увлекался рыбалкой.

Изначально семья жила в городе Краснокаменск, что в Читинской области. Но когда Виктория еще была совсем крошкой, ее родители разошлись. Сестры остались с матерью, но не теряли связи с отцом. Он не пропускал ни одной передачи с участием дочки - «Дом-2», затем «Космополитан-видеоверсия», - скупал журналы с ее фотографиями, даже ездил к ней погостить в Москву. А она - к нему в Иркутск. Созванивались постоянно, обсуждали все дела, проблемы и планы. Обменивались подарками: Вика как-то вручила отцу телевизор, чтобы смотреть шоу с ее участием было приятнее, а он ей отправлял в столицу рыбку сибирскую, выловленную им лично.

- Она эмоциональная, смелая, говорливая, молодец во всем, я ею очень горжусь, - говорил в 2008 году Боня-старший корреспондентам «КП»-Иркутск.

В звездное родство, признавался Анатолий, на его работе верили не все - думали, они с Викторией просто однофамильцы. Популярностью дочки он гордился.

- В Москве мы зашли с ней в кафе - так там все девчонки сразу зашептались: "Боня, Боня...", - рассказывал Анатолий Федорович. - Молодец, что тут еще скажешь. Она у меня и скромная, и честная, и справедливая, и себя в обиду не даст. В общем, все при ней.

О том, где умер отец - в Иркутске или успел куда-либо переехать - Виктория не говорит.

«Светлая память моему отцу, доброму и любящему человеку. Никогда не забуду наши встречи украдкой в кухне нашей квартиры, когда он приходил после работы и открытки в почтовом ящике с поздравлениями каждый день рождения! Прости, Папа, за то, что было не так», - прощается с ним Виктория Боня.