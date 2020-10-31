"Когда узнал, что внутри люди, страх сразу пропал": подросток, спасший из огня женщину с ребенком, получил медаль «За проявленное мужество»

Данила Закиров первым бросился в горящий дом. Фото: личный архив Данилы Закирова

- Помогите, там люди заживо горят! Крики из толпы, которая стояла у горящего деревянного дома, 16-летний Данила Закиров из бурятского поселка Мухоршибирь услышал, когда 4 июля вышел прогуляться. Парень увидел, что из окон здания валит густой черный дым, а пожарных на месте пока нет. Лишь десятки соседей, которые, растеряно бегали напротив дома, и не знали что делать.

- Внутри мать с ребенком остались! - услышал выкрик одной из женщин Данила.

После этого, парень понял, что счет идет на минуты. Данила побежал к двери, и только собирался попасть внутрь, как ему на помощь бросился еще один случайный очевидец. Это был местный спасатель Олег Фетисов. Мужчина в свой выходной день также проезжал мимо пожара и решил помочь. В горящее здание, Олег и Данила зашли вместе.

Сгоревший дом. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Из-за дыма, дальше вытянутой руки внутри вообще ничего не было видно, шли на ощупь, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Данила Закиров. – Очаг огня находился на кухне. Олег мне подсказал, как правильно закрыть нос и рот, чтобы не надышаться дымом. Но все равно находиться в доме было тяжело. Мы начали искать хозяев. Но, с первой попытки сделать это не получилось. Пришлось выходить на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха.

Благодаря фонарику, которым светил Данила, напарники со второго нашли в спальне женщину. Она спала, и даже не подозревала, что вокруг все в огне. Олег взял ее на руки, и вынес на улицу. Теперь школьнику и мужчине оставалось найти ребенка. С третьего или четвертого захода, Данила и Олег нашли его в другой спальне.

- Он спал под одеялом, - продолжает Данила. – Мальчишка лет 10-11 спал еще крепче матери. Еще бы несколько минут, он бы просто задохнулся.

Вся спасательная операция, по словам Данилы шла минут 15. После приезда спасателей, парень еще помогал раскладывать им пожарные рукава и тушить дом. Как позже узнали дознаватели, все началось с пожара в курятнике. С него огонь перекинулся на крышу котельной, а затем и на стену дома.

- Когда я услышал, что внутри горящего дома ребенок, страх сразу пропал, - говорит Данила. – Когда побежал внутрь, думал я уже не о себе, а о нем. Он ведь намного младше меня. Его жизнь и жизнь этой женщины почему то стали самым важным на свете. Шел и думал лишь о том, как их спасти.

Медаль «За проявленное мужество», которую получил Данила

О поступке Данилы Закирова узнала вся школа. Через несколько дней его чествовали перед всеми учениками, а затем выдали грамоту в Правительстве Бурятии. А вот спасенная женщина спасибо парню так и не сказала. После того случая он ее даже не видел. На днях, о Даниле узнали на самом высшем уровне. Подросток получил памятную медаль «За проявленное мужество», которую детям-героям вручает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Из-за пандемии, награждение в этом году проходило в очном формате. Так что медаль Даниле скоро придет по почте.

- Это моя самая важная в жизни награда, - говорит Данила. – Поставлю ее на самое видное место. Думаю, она мне серьезно пригодится в жизни. Кстати, грамота от правительства Бурятии этим летом помогла мне набрать больше баллов и поступить в академию правосудия.

- А нет ли желания пойти в МЧС после того случая?- спрашиваем юного героя.

- Думаю об этом, - заключает Данила. – Но, пока больше мечтаю стать прокурором.