Спрос на загородные участки в Иркутской области за год вырос на 35% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока городская недвижимость дорожает, сибиряки присматриваются к загородной. Этот тренд тоже появился во время пандемии, когда все вынуждены были оставаться в четырех стенах, а частный дом – это все-таки свежий воздух и природа рядом. За год интерес к земельным участкам в Приангарье вырос на 35%, а стоимость – на 2%. Сейчас сотка обойдется в 38 тысяч рублей.

Дорого ли это? Для сравнения, в южных регионах - Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области - земля обойдется дороже 100 тысяч рублей. Это наиболее высокие цены по стране. А самые бюджетные участки есть, например, в соседних регионах Сибири: в Омской области и Красноярском крае средняя цена за сотку - всего 25 тысяч.

- Строительство частных домов становится альтернативой покупке готового городского жилья, - отметил руководитель направления новостроек и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. - Востребованности участков способствуют и другие факторы. Например, программа «Сельская ипотека» и возможность использовать материнский капитал на строительство домов в СНТ.

Однако эксперты говорят, что возводить собственный дом под Иркутском - сейчас тоже недешевое удовольствие. Наоборот, выходит даже накладнее.

- Из-за коронавируса границы закрыты, стройматериалы завозят меньше, и они дорожают, - поясняет специалист по загородной недвижимости из Иркутска Евгений Ходырев. - Поэтому в Иркутске спрос все же выше на готовые дачи и коттеджи. А вот предложения немного. Дело в том, что строят меньше: мигранты из-за пандемии не едут, и рабочей силы не хватает.

Как следствие, с июля по сентябрь в Иркутской области частные дома, по данным портала «Мир квартир», подорожали на 2%. Средняя цена - 3,6 миллиона рублей. А вот за год, наоборот, цена даже снизилась на 1,3%.

- Самое бюджетное жилье в Хомутово, там и спрос выше. Еще иркутяне интересуются домами по Байкальскому тракту, в Пивоварихе, Хрустальном, Николовом Посаде, вблизи микрорайона Юбилейный и поселка Березовый, - рассказывает Евгений Ходырев.

А те, кто покупать дом не планирует, берут в аренду. Хочется же иногда пожить на природе, вдали от шума и суеты. Тем более, если на работе перевели на удаленку, и в офис ездить надобности нет. Эксперты предполагают, что многие окончательно переедут со съемных квартир за город. Пока цены на аренду частного жилья не растут: в Приангарье за месяц нужно будет платить в среднем 18,5 тысяч. За год цена упала на 12,7%.

КОНКРЕТНО

Во сколько домик обойдется

Регион Средняя цена, млн руб.

Тюменская область 4,4

Новосибирская область 3,7

Иркутская область 3,6

Томская область 3,5

Красноярский край 3,2

РеспубликаАлтай 2,8

Забайкалье 2,7

Бурятия 2,6

Омская область 2,5

Алтайский край 2,4.