Из-за коронавируса сибиряки меняют профессии: из менеджеров и экономистов – в плиточники, слесари и сварщики

Сибирякам приходится переквалифицироваться или переезжать, чтобы найти работу в пандемию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Где заработать? Вопрос насущный, а в пандемию особенно. Пострадали торговля, общепит, туризм и другие сферы. Одни фирмы совсем закрылись, другие урезали зарплаты или сократили штат. Так, с начала года в Иркутске уволили 4,4 тысячи человек, еще сотни из-за карантина в подвешенном состоянии: в простое, отпуске без зарплаты или с сокращенным рабочим временем.

Если смотреть в целом по области, то официально нетрудоустроенными признано больше 55 тысяч человек! Безработица в Приангарье с апреля вырастала аж в пять раз (с 1,1% до 5,5%, по данным минтруда региона), причем дважды: в первую и вторую волну коронавируса.

Однако сейчас рынок труда, как и летом, снова стал оживать. Безработица в регионе уменьшилась до 4,8% и продолжает уменьшаться. Куда устраиваются сибиряки в пандемию и какие зарплаты получают, выясняем.

Я бы в грузчики пошел, в плиточники или в слесари…

Чтобы заработать на хлеб с маслом для семьи (а то и на кредиты и ипотеку), мужчины, потеряв доходы в пандемию, все чаще соглашаются на физический труд. Так, за год в Иркутске появилось на 47% больше резюме разнорабочих! Еще в топе-3 по спросу - профессии грузчика и водителя. Многие нынче готовы переквалифицироваться в плиточники, слесари, сварщики, технологи, прорабы, логистов и курьеров.

- На рынок труда повлияли тенденции, связанные с пандемией. В первую очередь это востребованность строителей: в летний сезон объекты испытывали острую нехватку рабочей силы, поскольку традиционно задействованные в этой сфере мигранты не смогли приехать, - комментирует руководитель по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков. - Кроме того, в крупных городах бурно развиваются интернет-торговля и системы доставки. В связи с переездами людей на другое место жительства и сменой офисов на более дешевые отмечался всплеск популярности коммерческих перевозок и услуг по перевозке грузов.

Действительно, именно рабочие профессии составляют 84,9% от всех вакансий, которые имеются в центре занятости Иркутска. Больше половины из них - в строительной сфере.

«На рынке труда города требуются квалифицированные каменщики, бетонщики, арматурщики, штукатуры, рамщики, плотники, облицовщики, маляры, станочники, повара, электрогазосварщики. Среди служащих востребованы врачи и медсестры. Устойчивый спрос на неквалифицированных рабочих: уборщиков помещений, грузчиков, дворников», - говорится в документе на сайте городской администрации.

Сибиряки не отказываются и от калыма. За год на сайте объявлений появилось на 95% больше предложений от компьютерных мастеров, также сибиряки охотно вызываются починить бытовую технику, игровые приставки и автомобили. Самые деятельные оформляются как самозанятые и официально работают на себя.

На вахту едут все чаще

Перебраться в другой город или регион ради заманчивого предложения? Почему бы и нет. Так думают 29% иркутян, которые в поисках. Легче всех на подъем специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR, страхования, консультирования, искусства и развлечений, а также строительства. Переезд привлекает амбициозную молодежь из небольших городов и сел, где туго с вакансиями и заработком.

Куда чаще всего отправляются из Приангарья? Аналитики говорят, что в Красноярский край. И это неудивительно, ведь там, если верить статистике за первые полгода 2020-го, самые высокие зарплаты по Сибири - 52,8 тысячи до вычета налогов. Наш регион на втором месте со средней начисленной зарплатой в 48,6 тысячи рублей. Вот и едут в Красноярск - если и не строить карьеру на будущее, то хотя бы на вахту. За год интерес к такой работе вырос на 121%, а предложений стало больше на 71%.

- Формируется спринтерский подход к работе, - отметил управляющий директор аналитического центра Артем Кумпель. - Выбирая вахту, человек очень много работает в относительно короткий промежуток времени, но потом отдыхает чуть больше, чем при стандартном графике. Кроме того, денег платят больше.

И это факт. Где у нас в Приангарье вахта? В основном на севере. Там доходы ощутимо выше. Например, в Бодайбо вознаграждение за труд в среднем, по данным Иркутскстата за 2019 год, 90 тысяч рублей в месяц! В Катангском районе - 88 тысяч, в Усть-Кутском - 73 тысячи, в Киренском - 66 тысяч. Для сравнения, в Иркутске платили в среднем 55 тысяч. Ну а самый маленький доход в Приангарье у жителей Свирска, Зиминского, Боханского, Баяндаевского и Черемховского районов - не больше 33 тысяч.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не все выпускники трудятся по профессии

Найти себя, получив диплом, - задачка непростая. Быстро находят работу только 88% выпускников в Иркутской области и лишь 59% из них устроены по профессии.

- Многие начинают подрабатывать параллельно с учебой, и каждый четвертый остается, - рассказывают в Иркутскстате. - А каждого седьмого студента тревожит неопределенность будущего.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4,61% - уровень безработицы в Иркутске

15 690 горожан официально не трудоустроены

6518 из них (41,5%) получают пособие

6957 иркутянам найти место (с начала года) помог Центр занятости

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КОНКРЕТНО

Зарплаты в Сибири

Регион Средняя зарплата (руб.)

Красноярский край 52 807

Иркутская область 48 605

Томская область 46 839

Хакасия 42 791

Кемеровская область 42 291

Тыва 42 177

Новосибирская область 39 874

Омская область 36 522

Республика Алтай 35 097

Алтайский край 28 797