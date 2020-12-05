Минздрав: новость о смерти 10 пациентов иркутского ковидного госпиталя из-за отсутствия кислорода – фейк Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новость о смерти сразу 10 пациентов госпиталя ветеранов в Иркутске появилась в некоторых телеграм-каналах. Напомним, госпиталь недавно был переоборудован для лечения больных коронавирусом. Так вот, ссылаясь на неких надежных источников, каналы распространили информацию, что в ночь на 5 декабря, в госпитале, якобы кончился кислород. Из-за этого и умерли 10 ковидных пациентов.

Правда, при этом, авторы поста отметили, что информацию все-таки стоит проверить официально. Что мы и сделали. С вопросом: «Что произошло в госпитале ветеранов в ночь на 5 декабря, и произошло ли вообще», мы обратились в правительство Иркутской области и минздрав региона.

- Этот пост – вброс, - прокомментировала ситуацию корреспонденту «КП»- «Иркутск» первый заместитель министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова. – Никаких 10 смертей в госпитале ночью не было. Утром, 5 декабря умерла одна тяжелая пациентка, которая три недели находилась под ИВЛ. За неделю там умерли три человека.

- Что касается запасов лекарственных препаратов для тяжелых пациентов, то они в госпитале есть, - добавляет главврач медучреждения Игорь Демин. - Кислород заправляется два раза в сутки. Никаких перебоев с ним нет и не было. За этим тщательно следит дежурный инженер.

Добавим, что на утро, 5 декабря, опасную инфекцию в Приангарье подхватили еще 279 человек. За все время распространения инфекции, в регионе уже 33 745 заболевших. Количество умерших достигло 961.