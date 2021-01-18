- Поливочная машина, швабра для выравнивания льда и устройство для нанесения разметки, - все, как у самолета: первый вылет сделали, а потом начинается доработка, - рассказывает о своих изобретениях Евгений Ивашечкин. Он инструктор городского спортивно-методического центра города Иркутска (ГСМЦ), за ним закреплен корт на улице Советской, 176. Сюда, в городок ИВВАИУ, каждый день приходят взрослые и дети поиграть в хоккей или покататься на коньках.Евгений Николаевич, как вы поняли, не просто инструктор, а еще и самоделкин. Говорит, интересно «творить что-то самому, своими руками».- Вот стоишь со шлангом лед заливаешь - и мерзнешь, - продолжает он. - Стал думать, как исправить ситуацию. В интернете посмотрел, как летом с помощью вертушки поливают газоны, и смастерил такую, но для льда, прикрепил ее на санки. Лед теперь тонким слоем ложится, а я не замерзаю. Еще швабра для разглаживания льда - сделал для нее более легкую ручку. Наконец, придумал машину для нанесения разметки.И все это на радость горожанам! На корт ИВВАТУ приходят мальчишки и девчонки со всей округи - из Копая, со стороны аэропорта, из самого городка бывшего училища. Приезжают и из других районов. Здесь есть освещение (кстати, руку к этому тоже инструктор приложил), лед прекрасен, а детям, которые приходят постоянно, выдают и клюшки, и амуницию, и даже коньки.В дворовый спорт берут всехНа самом деле инструкторы не только следят за состоянием льда на городских кортах, но еще и с местной ребятней занимаются. Вы наверняка видели, как дети дружно гоняют мяч под присмотром наставника! Это и есть так называемый дворовой спорт.- Если мальчик или девочка уверено стоят на коньках, то наставник пригласит их поиграть, а затем и в команду, - поясняет заместитель директора по физкультурно-массовой работе ГСМЦ Юлия Фурман. - Или для начала покажет, как правильно кататься. Все индивидуально.Приходят на корты и взрослые. Например, в том же городке ИВВАТУ.- Шутливо называем наше сообщество НХЛ - ночная хоккейная лига, - улыбается Евгений Ивашечкин. - Играем три раза в неделю по вечерам в будни и утром в выходной. В среднем на льду собирается 15 - 18 человек. Самому старшему 62 года, а младшему 17. У нас есть общая группа в мессенджере, где обсуждаем все «тренировки». К нам даже из других районов приезжают, мы всем рады!Евгению Николаевичу, кстати, 59 лет, из них 35 он отдал воинской службе.- Когда ИВВАИУ закрыли, то все начало приходить в упадок, в том числе и корт. Смотреть на это было очень тяжело, - заключает наш герой. - Я вначале помогал инструкторам, а потом, когда освободилось место, меня пригласили. И вот уже три года с удовольствием здесь работаю.С раздевалками или трибунами- Всего этой зимой мы запустили 26 дворовых кортов во всех округах Иркутска, - дополняет Юлия Фурман. - Стараемся каждый год добавлять по одному объекту. Например, недавно после реконструкции открыли в Ленинском районе, на улице Куликовской, 8. На большинстве кортов есть раздевалки, где хранится экипировка, и почти на всех работают инструкторы-методисты. Круглый год они занимаются с детьми, летом - футбол, зимой - хоккей, формируют команды.Сколько ребят вовлечены в дворовой спорт, точно не скажешь, потому как это не секция и не школа. Однако статистика, хотя и весьма приблизительная, но есть. На каждом корте образуются по 1 - 2 команды в разных возрастных категориях, в каждой по 8 человек.- То есть у детей есть возможность участвовать в соревнованиях - по футболу летом и хоккею с мячом зимой, - продолжает Юлия Фурман. - Самые престижные - Кубок мэра среди дворовых команд, который обычно проводится в феврале. Сначала отбор идет на кортах в округах, потом финал на стадионе. Приезжают даже команды из Иркутского района - Оёка и Карлука. Призы очень хорошие, каждый ребенок получает их персонально. Допустим, в 2020 году это были баулы для амуниции, термосы, чехлы для клюшек…Первые цели и победыРекордсмен в плане количества дворовых команд на корте - площадка на улице Тельмана, 53 в Ново-Ленино. Здесь детей и подростков очень много, район большой.- Беру всех, ну как отказать ребятам… - говорит инструктор Иван Лопаткин. - Я ведь тоже был таким же мальчишкой, как и они. А на соревнованиях еще и призы замечательные. Для меня же главное - это кубок и что они радуются! К тому же большое подспорье, что бесплатно дают клюшки и экипировку. Многие семьи не могут себе этого позволить. Да и в принципе от занятий пользы больше. Все лучше, нежели в подъездах сидеть или в интернете зависать. Ну а если вижу в ребенке задатки спортсмена, стараюсь пристроить его в секцию. Таких случаев немало.По словам инструктора, корт – место весьма посещаемое: в выходные сюда приходит до 200 человек. Именно поэтому здесь установили две раздевалки - для гостей и отдельно для детей, которые занимаются хоккеем.- Сейчас пандемия, действуют серьезные ограничения, - поясняет Иван Владимрович. - Нельзя проводить крупные мероприятия, в раздевалке не толпиться и обязательно быть в медицинских масках. Неизвестно, будет ли Кубок мэра в этот раз, но дети с нетерпением ждут, когда выйдут на лед сражаться за победу.- Дворовой спорт - это шанс, стартовая точка для мальчишек и девчонок, - заключает Юлия Фурман. - Они приходят на корты, пробуют играть, кто-то потом идет в секции, клубы, достигает успехов. Мы, в свою очередь, продолжим работать и развивать это направление в Иркутске, потому что желающих заниматься много!Где бесплатно рассекать на льдуПравобережный округул. 5-й Армии, 69пер. Мопра, 6мкр-н Зеленый, 30мкр-н Топкинский, 10Октябрьский округул. Байкальская, 190ул. Байкальская, 312ул. Лопатина, 51пр. Маршала Жукова, 26ул. Пискунова, 102бул. Постышева, 20ул. Советская, 176Ленинский округул. Баумана, 176ул. Куликовская, 8ул. Мичурина, 8ул. Сибирских Партизан, 9ул. Тельмана, 53ул. Украинская, 3мкр-н Березовый, 105ст. Батарейная, ул. Центральная, 152-й Военный городокСвердловский округул. 4-я Железнодорожная, 44ул. Жуковского, 21мкр-н Первомайский, 76мкр-н Университетский, 87мкр-н Университетский, 95бул. Рябикова, 21а