Необычные подъезды Иркутска: как жители украшают свои "парадные"

Светлана Прокопенко организовала бибилиотеку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие ассоциации у вас возникают при слове «подъезд»? Уверены, у большинства не самые радужные. Потому что в некоторых домах они имеют совсем неприглядный вид - грязные, с исписанными стенами и отваливающейся штукатуркой. Но есть в Иркутске и весьма необычные подъезды, бывать в таких одно удовольствие! А сделали их такими сами жители, вложив свой труд, любовь и желание жить в чистоте.

За новой книгой - на лестничную площадку

Да, здесь, в третьем подъезде дома № 21б в микрорайоне Первомайском, царит настоящая сказка. А случилась она много лет назад, когда перед Новым годом всем на радость на стенах появились снежинки и конфетти.

- Тогда соседи стали благодарить меня за красоту, а я к ней никакого отношения не имела, - рассказывает старшая по подъезду Светлана Прокопенко. - Праздник для нас сделали студентки-квартирантки, которые хотели поделиться настроением.

Жители делятся своими поделками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперимент жильцам пришелся по душе, и они стали «креативить» сами. На каждом этаже появился тематический уголок, за которым закреплены ответственные.

Так, на первом - стенд с актуальной информацией, календарь, фото с субботников и даже текст соседского этикета, на втором - краеведческий уголок с фотографиями Иркутска, далее - экспозиция рисунков. А на четвертом можно взять почитать томик Пушкина или Достоевского - это подъездная библиотека! А пятый этаж посвящен истории Великой Отечественной войны.

Краеведческий уголок прямо в подъезде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светлане Прокопенко, конечно, хочется отметить всех, кто потрудился над созданием здесь уюта, но статьи не хватит, чтобы перечислить всех жильцов! А каждый из них заслуживает особого внимания, ведь своей дружбой и трудолюбием они превратили самый обычный подъезд пятиэтажки в пространство, которое не оставляет равнодушными никого из переступивших его порог.

Фотографии любимого города на одном из этажей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детские рисунки на стенах

В этом подъезде на Грибоедова, 2 по-семейному уютно. Здесь повсюду стоят цветы, а на стенах висят рисунки детей. Этой традиции уже много лет, а бережно хранит ее жительница квартиры на 4-м этаже Виктория Юшина.

Нет, это не коридор детского сада... Это подъезд! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда-то жильцы сказали, что хотят, чтобы у нас был не просто подъезд, а уютная передняя, - рассказывает 80-летняя Виктория Владимировна. - Первые картины рисовали мальчишки Саша и Сережа вместе со своим отцом и развешивали на шнурочке…

Окна украшены к Рождеству. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас у них самих уже взрослые дети, а традиция жива. Приходят приносят рисунки, украшают подъезд к праздникам, особенно к Рождеству. Угощают друг друга пирогами.

Традиции много лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Меня радует, что помогают практически все жители, у каждого есть свои обязанности. Кто-то цветы поливает, кто-то за землю отвечает. Мы все делаем вместе, - делится Виктория Владимировна.

Удивительно, но по соседству - на Грибоедова, 3 - тоже есть удивительный подъезд, где живет настоящая хранительница очага Ванда Ивановна Слюсарь. Благодаря ее стараниям все здесь чисто, уютно и красиво.

Здесь, на Грибоедова, также чисто и красиво. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такие картины из плитки делают жители. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новогоднее настроение

На самом деле создать его очень просто.

- В преддверии Нового года мы с семьей решили поднять соседям, так сказать, боевой дух, да и просто сделать вокруг красиво, - рассказывает Татьяна Марченко, жительница дома № 236/1 по улице Байкальской. - И объявили в нашем общем чате конкурс на лучшее украшение двери.

Простые идеи для создания новогоднего настроения. Фото предоставлено Татьяной Марченко.

Любая квартира могла принять участие. Соседи, а откликнулись из семи квартир, проявили смекалку. Свою входную дверь каждый украшал вместе с детьми.

- Все «работы» были самобытными, выбрать одного победителя было непросто, поэтому вручили презенты всем - конфеты, санки-ледянки, эко-сумки, - добавляет Татьяна. - Небольшой праздник устроили прямо на детской площадке.

Простые идеи для создания новогоднего настроения. Фото предоставлено Татьяной Марченко.

- Соседи в этих блок-секциях очень дружные, - говорит, мастер участка управляющей компании, которая обслуживает этот дом, Вера Ященко. - Все решения они принимают коллективно. Сами смотрят за порядком, очень хотят, чтобы было чисто и красиво.