Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Необычные подъезды Иркутска: как жители украшают свои "парадные"

В подъездах делают библиотеки, развешивают на стенах рисунки и цветы
Яна ЛИСИНА
КомментироватьОставить комментарий
Светлана Прокопенко организовала бибилиотеку.

Светлана Прокопенко организовала бибилиотеку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие ассоциации у вас возникают при слове «подъезд»? Уверены, у большинства не самые радужные. Потому что в некоторых домах они имеют совсем неприглядный вид - грязные, с исписанными стенами и отваливающейся штукатуркой. Но есть в Иркутске и весьма необычные подъезды, бывать в таких одно удовольствие! А сделали их такими сами жители, вложив свой труд, любовь и желание жить в чистоте.

За новой книгой - на лестничную площадку

Да, здесь, в третьем подъезде дома № 21б в микрорайоне Первомайском, царит настоящая сказка. А случилась она много лет назад, когда перед Новым годом всем на радость на стенах появились снежинки и конфетти.

- Тогда соседи стали благодарить меня за красоту, а я к ней никакого отношения не имела, - рассказывает старшая по подъезду Светлана Прокопенко. - Праздник для нас сделали студентки-квартирантки, которые хотели поделиться настроением.

Жители делятся своими поделками.

Жители делятся своими поделками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперимент жильцам пришелся по душе, и они стали «креативить» сами. На каждом этаже появился тематический уголок, за которым закреплены ответственные.

Так, на первом - стенд с актуальной информацией, календарь, фото с субботников и даже текст соседского этикета, на втором - краеведческий уголок с фотографиями Иркутска, далее - экспозиция рисунков. А на четвертом можно взять почитать томик Пушкина или Достоевского - это подъездная библиотека! А пятый этаж посвящен истории Великой Отечественной войны.

Краеведческий уголок прямо в подъезде.

Краеведческий уголок прямо в подъезде.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светлане Прокопенко, конечно, хочется отметить всех, кто потрудился над созданием здесь уюта, но статьи не хватит, чтобы перечислить всех жильцов! А каждый из них заслуживает особого внимания, ведь своей дружбой и трудолюбием они превратили самый обычный подъезд пятиэтажки в пространство, которое не оставляет равнодушными никого из переступивших его порог.

Фотографии любимого города на одном из этажей.

Фотографии любимого города на одном из этажей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детские рисунки на стенах

В этом подъезде на Грибоедова, 2 по-семейному уютно. Здесь повсюду стоят цветы, а на стенах висят рисунки детей. Этой традиции уже много лет, а бережно хранит ее жительница квартиры на 4-м этаже Виктория Юшина.

Нет, это не коридор детского сада... Это подъезд!

Нет, это не коридор детского сада... Это подъезд!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда-то жильцы сказали, что хотят, чтобы у нас был не просто подъезд, а уютная передняя, - рассказывает 80-летняя Виктория Владимировна. - Первые картины рисовали мальчишки Саша и Сережа вместе со своим отцом и развешивали на шнурочке…

Окна украшены к Рождеству.

Окна украшены к Рождеству.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас у них самих уже взрослые дети, а традиция жива. Приходят приносят рисунки, украшают подъезд к праздникам, особенно к Рождеству. Угощают друг друга пирогами.

Традиции много лет.

Традиции много лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Меня радует, что помогают практически все жители, у каждого есть свои обязанности. Кто-то цветы поливает, кто-то за землю отвечает. Мы все делаем вместе, - делится Виктория Владимировна.

Удивительно, но по соседству - на Грибоедова, 3 - тоже есть удивительный подъезд, где живет настоящая хранительница очага Ванда Ивановна Слюсарь. Благодаря ее стараниям все здесь чисто, уютно и красиво.

Здесь, на Грибоедова, также чисто и красиво.

Здесь, на Грибоедова, также чисто и красиво.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такие картины из плитки делают жители.

Вот такие картины из плитки делают жители.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новогоднее настроение

На самом деле создать его очень просто.

- В преддверии Нового года мы с семьей решили поднять соседям, так сказать, боевой дух, да и просто сделать вокруг красиво, - рассказывает Татьяна Марченко, жительница дома № 236/1 по улице Байкальской. - И объявили в нашем общем чате конкурс на лучшее украшение двери.

Простые идеи для создания новогоднего настроения. Фото предоставлено Татьяной Марченко.

Простые идеи для создания новогоднего настроения. Фото предоставлено Татьяной Марченко.

Любая квартира могла принять участие. Соседи, а откликнулись из семи квартир, проявили смекалку. Свою входную дверь каждый украшал вместе с детьми.

- Все «работы» были самобытными, выбрать одного победителя было непросто, поэтому вручили презенты всем - конфеты, санки-ледянки, эко-сумки, - добавляет Татьяна. - Небольшой праздник устроили прямо на детской площадке.

Простые идеи для создания новогоднего настроения. Фото предоставлено Татьяной Марченко.

Простые идеи для создания новогоднего настроения. Фото предоставлено Татьяной Марченко.

- Соседи в этих блок-секциях очень дружные, - говорит, мастер участка управляющей компании, которая обслуживает этот дом, Вера Ященко. - Все решения они принимают коллективно. Сами смотрят за порядком, очень хотят, чтобы было чисто и красиво.

Ваш дом: Семья и квартира

Рекомендуемые