Иркутская область в 10-ке регионов страны, где преступлений стало меньше Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Генеральная прокуратура России подготовила большой отчет о состоянии преступности в стране по итогам первых трех месяцев 2021 года. Судя по нему, криминогенная обстановка в регионах стабильная. А по сравнению с прошлым годом число преступлений даже снизилось на 1,8 %. Вклад в такую статистику, которая не может не радовать, внесла и Иркутская область. Приангарье вошло в 10-ку регионов, в которых убивать, грабить и воровать стали меньше. С показателем в 9153 преступления (на 693 меньше, чем в 2020-м – прим. Ред.) регион занял почетное 8-е место в «турнирной таблице». Для сравнения: за весь 2020 год было совершено 42 174 злодеяния.

- Эта цифра с конца нулевых годов в нашем регионе снизилась вдвое, - комментируют «КП» - Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Если тогда совершалось по 80 тысяч преступлений в год, то сейчас уже около 40 тысяч. Кроме этого, с 10% до 4% снизилась детская и подростковая преступность.

Это подтверждает и диаграмма портала правовой статистики Генеральной прокуратуры. За последние 11 лет самым криминальным годом в Приангарье стал 2010-й (65 тысяч злодеяний). А самым спокойным как раз прошлый 2020-й. Но здесь, возможно, вмешалась пандемия коронавируса. Ведь большинство сидели по домам, соблюдали самоизоляцию, выходили на улицу по крайней необходимости. Вообще с 2011 по 2019 эта цифра колебалась от 60 до 45 тысяч.

Количество преступлений в Иркутской область по годам. Фото: Генеральная прокуратура России

А теперь о том, преступления по каким статьям в Иркутской области раскрывают чаще, а по каким реже. В лидерах со знаком плюс убийства: за первый квартал 2021-го их раскрыто 98,2%. Сразу скажем, несмотря на солидную цифру, это самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе. Во всех остальных регионах Сибири 100% результат, включая соседнюю Бурятию, которая правда, уже относится к Дальнему Востоку.

А сложнее всего сейчас раскрыть то, что совершается каждый день. Речь о мошенничествах. И это неудивительно. Доверчивые сибиряки продолжают «дарить» аферистам миллионы, попадая при этом в огромные долги. Общая сумма, которую жители региона за последние годы отдали преступникам, уже превышает 490 миллионов рублей. Раскрыть же удалось всего 20% афер. Но это не самый маленький показатель, например, в Алтайском крае – 14%, а в Кузбассе – 16%.

Недалеко ушла раскрываемость преступлений дел о хранении и распространении наркотиков – 24,3%. Не особо радует статистика и по грабежам – 70%. Меньше только в Тыве (43%). Что касается краж, то 44,9% дел отправлены в суд.

КОНКРЕТНО

Раскрываемость уголовных дел в 2021-м году

Особо тяжкие преступлений (срок более 10 лет лишения свободы) – 55,3%

Тяжкие преступления (срок не превышает 10 лет) – 39,2%

Преступления средней тяжести (срок не превышает 5 лет) – 44,4%

Преступления небольшой тяжести (срок не превышает 3 лет) – 76,3%

Экономические преступления – 62,6%

Коррупционные преступления – 97,7%