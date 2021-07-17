Спасал бабушку и сам пострадал: полицейский из Иркутска сломал обе ноги, упав со второго этажа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- «Помогите, моя 79-летняя бабушка весь день не отвечает на телефон и не открывает дверь. Она одна в квартире и мне кажется, что ей стало плохо». Такой звонок раздался на днях в одном из иркутских отделов МВД. Взволнованная девушка умоляла полицейских как можно быстрее приехать в микрорайон Березовый и помочь ей попасть в квартиру любимой бабули. Уже через несколько минут экипаж был на месте.

Полицейские вместе с перепуганной внучкой вновь пытались достучаться и дозвониться до пенсионерки. Все тщетно, к двери и к телефону она не подходила. Никаких звуков в квартире также слышно не было. Полицейские поняли, что без помощи МЧС в жилье бабушки не попасть. Вызвав спасателей, 31-лейтенант решил не терять времени и попробовал пробраться в квартиру пожилой женщины через окно. Жила бабушка на втором этаже. Лейтенант, словно скалолаз, залез на балкон соседской квартиры на втором этаже и уже пытался сделать следующий шаг в сторону квартиры пенсионерки, как под его ногой отломилась конструкция. Полицейский полетел вниз и упав на асфальт, сломал обе ноги.

- Сейчас сотрудник в больнице, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Руководство регионального МВД уже взяло на контроль его восстановление и поможет ему в лечении. Лейтенант рискнул собой ради помощи пенсионерке.

Ну а в квартиру внучка пробралась уже после приезда спасателей, которые открыли дверь. Оказалось, волнения девушки были не напрасными. Бабушке действительно было плохо и она не могла встать с дивана. Правда, в отличие от пострадавшего полицейского ей госпитализация не потребовалась.