Синоптики рассказали, каким будет конец лета в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот и пролетели незаметно два летних месяца. И у иркутян, которые еще не успели как следует отдохнуть и сходить в отпуск, осталось всего 30 дней, чтобы успеть насладиться теплом и природой до наступления осени. Успеем ли в августе наверстать упущенные солнечные деньки? Или нас ждут дожди, как в начале лета? Синоптики уже знают, какой будет погода на август 2021 в Иркутске.

- Предварительный прогноз на последний месяц лета оптимистичный, - рассказывает «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Среднемесячная температура в августе в Иркутске, как и во всей области, ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. В первой половине месяца днем будет +20, +25 градусов. В отдельные дни солнце пригреет до +30. Во второй половине уже прохладнее- по ночам уже около +10, +15. Днем может похолодать до +17.

А теперь об осадках. Сразу скажем, что самый дождливый в нашем регионе месяц в году (июль) мы уже почти пережили. Дождей, по словам синоптиков в этом августе ожидается около и даже меньше нормы. Так что, лето продолжается, успевайте отдыхать! А если еще вспомнить, что в сентябре в Иркутске обычно наступает бабье лето, то до первых холодов еще полтора месяца.