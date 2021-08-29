Убийство женщины, совершенное 15 лет назад, раскрыли в Шелехове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя 15 лет следователям-криминалистам и полицейским Шелехова удалось раскрыть убийство женщины, которое было совершенно в далеком 2006 году. 13 сентября тело 34-летней местной жительницы нашли у магазина по улице Матросова. Тогда выйти на след преступников по горячим следам не удалось. Вскоре дело пришлось приостановить.

В этом году следователи из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, вновь приступили к его изучению. Им все же удалось вычислить подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, которым в 2006 году было 23 и 33 года.

- Они задушили женщину и забрали ее деньги, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - На допросе задержанные признались в убийстве. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Спустя 15 лет, криминальный дуэт все же отправился за решетку. Дожидаться суда они будут в камере изолятора.