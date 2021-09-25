В Ангарске открыли туалет на автобусной остановке Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Дожидаться своего автобуса на одной из остановок в Ангарске, пассажиры теперь могут, в прямом смысле с удобствами. Там установили, нет, не комфортабельный навес с подогревом, а целый санузел. А еще точнее - туалет и рукомойник с раковиной, над которой даже повесили зеркало. Глядя в него можно привести себя в порядок перед входом в автобус. И все это абсолютно бесплатно!

Причем открытие туалета прошло очень даже торжественно. Между деревьями развесили шарики и даже баннер, пусть и с весьма банальной надписью: «Мы открылись».

Глядя в зеркальце, можно привести себя в порядок перед входом в автобус. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Местных жителей такая задумка позабавила. Они сняли торжественное открытие удобств на видео и скинули в соцсети. Как оказалось, туалет соорудили для водителей автобусов, которые следуют по маршруту №7. Впрочем, пассажирам справлять нужду в новеньком туалете также не воспрещается. Ну а если автобус будет задерживаться, пассажиры могут подождать его, сидя на скамейке, которую установили здесь же в комплекте с туалетом и раковиной.