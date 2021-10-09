Пятилетний сантехник из Ангарска удивил Максима Галкина на шоу «Лучше всех»

Пятилетний Прохор Ивлев. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Ольгой Ивлевой

Пятилетний Прохор Ивлев из Ангарска никогда не просит родителей сводить его в детский мир за игрушками. Этому мальчишке вообще не нужны ни машинки на пульте управления, ни радиоуправляемые роботы. Прохор с удовольствием бы целый день пропадал в торговом центре, где продают стройматериалы. А именно сантехнику. Гофры, сифоны, смесители, раковины, шланги, краны – вот то, от чего фанатеет детсадовец и в чем он разбирается лучше своего отца. Парнишка уже считает себя профессиональным сантехником.

- Два года назад Прохор увидел в Ютубе видео про то, как чинят раковины, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» мама Прохора Ольга Ивлева. – И сразу попросил купить ему такую же. Что делать, пришлось покупать. Только не керамическую, конечно, а обычную. Нашла по объявлению за 200 рублей. Также купила сифон в магазине и другие комплектующие. Затем привезла это все ему на дачу, и Прохор с первого раза ее собрал. Правильно подогнал все шланги, все закрутил. Весь этот процесс я сняла на видео.

Прохор уже сам может починить раковину у себя дома. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Ольгой Ивлевой

Видео Ольга показала на работе, и одна из коллег предложила женщине попробовать пройти с сыном кастинг на программу «Лучше всех», в которой дети со всей страны демонстрируют свои таланты Максиму Галкину.

- Пусть вся страна увидит, что в пять лет умеет твой Проша, - сказала коллега.

Летом отправить видео на просмотр продюсерам шоу не получилось. Так как из-за коронавируса съемки не проходили. А в сентябре в соцсетях «Лучше всех» появилось объявление, что начинается кастинг на новый сезон. Ольга сразу заполнила анкету и отправила ролик со своим маленьким сантехником.

- Мне перезвонили через два дня и сказали, что Прохор прошел, - улыбается Ольга. – Через шесть дней мы были уже на съемках.

Прохор с подарками от шоу "Лучше всех". Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Ольгой Ивлевой

На программе мальчишка тушеваться не стал. Перед самой съемкой попросил Максима Галкина называть его не Проша, а мастер Прохор Иванович. Телеведущий возражать не стал, хоть и удивился тому, что такой маленький дошколенок уже понимает в сантехнике.

- Кого только не было в нашей программе: и балерины, и танцоры и певцы, - сказал Максим Галкин, объявляя выход Проши. – Но сантехник впервые. Встречайте, сантехник из Ангарска Прохор Иванович Ивлев!

Задание мастеру Прохору Ивановичу дали такое. Мальчику вынесли робота, на котором были прикреплены десятки деталей. Мальчику нужно было выбрать только те, которые подходят для сбора и ремонта раковины. Юный сантехник не ошибся ни в одной. Он так быстро говорил, какие детали нужно снять с робота, что помогавший ему в этом Максим Галкин не успевал за командами.

- Прохор не ошибся ни в одной, - говорит Ольга. – Еще было сложное задание: из двух сифонов, нужно было выбрать тот, который подойдет по диаметру именно к определенной раковине. И здесь сын выбрал правильный вариант.

После этого Прохор окончательно привел в восторг зрителей и самого Максима Галкина, который теперь наверняка был готов позвать Прошу делать сантехнику в своем замке. Но пока Прохору вручили медаль участника «Лучше всех», грамоту, рюкзак со сладостями и другие атрибуты с логотипами программы. Вернувшись домой, мальчишка твердо заявил родителям, что станет трубником. Так он пока понимает профессию сантехника.

- Когда к нам приходил мастер делать ремонт в ванной, Прохор не давал ему работать, - смеется Ольга. – Говорил: «Зачем, я же сам могу все починить, я все умею и сделаю».

Помимо сантехники, Прохор также посещает кружок робототехники. Еще, в ближайшее время родители планируют отдать сына в какой-нибудь спорт. А еще мальчишка с нетерпением ждет выход программы со своим участием. Показать ее должны в октябре.