Инструктору по дайвингу, из-за которого на Байкале погиб мужчина, грозит до 6 лет тюрьмы Фото: Евгения ГУСЕВА

Трагедией закончилось первое же подводное погружение для новичка-дайвера из Иркутской области. Летом 2020 года 28-летний мужчина нашел по объявлению инструктора по дайвингу и договорился с ним о погружении на Байкале. Через несколько дней он приехал со своей знакомой в Листвянку, где сразу получил от сотрудника спортивного центра необходимое снаряжение и вместе с ним отправился погружаться в воду.

Несмотря на то, что клиент вообще не знал никаких правил дайвинга и технику безопасности, инструктор просто провел с ним краткий инструктаж и показал основные упражнения. Во время первого же погружения произошла трагедия.

- Под водой у девушки началась паника, и она вернулась на берег, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Инструктор проигнорировал важные факторы при подводном погружении, зная, что поверхность воды не спокойная, а также плохие условия видимости он продолжил погружение с мужчиной на глубину более 12 метров, что запрещено для людей без специальной подготовки. Спустя некоторое время мужчина погиб из-за баротравмы легких.

Позже следователи выяснили, что инструктор просто решил сэкономить время и не провел с клиентами полный инструктаж по технике безопасности, а также не проверил состояние здоровья дайверов-новичков.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уголовное дело уже передано в суд Инструктору грозит штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.