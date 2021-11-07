На конкурсе Народный участковый 2021 продолжается голосование за полицейского из Саянска

Участковый из Саянска Антон Кочарин. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В самом разгаре голосование во Всероссийском конкурсе Народный участковый 2021. А это значит, что самое время отдать свой голос за полицейского Антона Кочарина из Саянска, который в этом году представляет Иркутскую область. Пока наш земляк набрал в финале конкурса 2 357 голосов и вошел лишь в 20-ку участников.Поднажмем! Старшему лейтенанту нужна поддержка сибиряков, чтобы подобраться к лидерам голосования.

А мы еще раз кратко расскажем вам биографию нашего претендента на победу. Итак, Антон Кочарин работает участковым с 2017 года, к работе в родном городе приступил еще до окончания Восточно-Сибирского Института МВД.

- Контакт с людьми я нашел быстро, - рассказывал "КП"-Иркутск старший лейтенант. – Я же в Саянске свой, здесь родился и вырос, а в небольшом нашем городе все друг друга знают. А уж в моем микрорайоне Юбилейном точно знаю каждого. Изучил его за четыре года. Привык постоянно быть на связи – в нашей работе иначе нельзя.

Как и его коллегам, Антону приходиться решать разные проблемы горожан. Здесь и жалобы на шум у соседей, и на припаркованные на детской площадке авто, и, увы, никуда без семейных скандалов. Однако Антону Кочарину, которого знают все на его участке и набирают, случись что, его мобильный в любое время суток, удается найти подход к каждому. И это в городе признают. Недаром в 2018 году Антон Кочарин выиграл городской конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции» и был отмечен грамотой мэра города Олега Боровского.

В свободное от службы время полицейский увлекается рыбалкой, плаванием, путешествиями и, конечно же, старается как можно больше времени проводить с семьей: женой и 6-летней дочкой Евой.

Конкурс Народный участковый уже 11 лет проводит МВД России вместе с «Комсомольской правдой». Голосование народное, оно проходит на сайте kp.ru с 1 по 10 ноября. Торжественное награждение 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

КОНКРЕТНО

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА АНТОНА КОЧАРИНА

Поддержать Антона Кочарина из Саянска может каждый. Заходите на сайт kp.ru, на страницу конкурса «Народный участковый 2021» (можно найти через поисковик, введя это название). Проголосовать можно с помощью своих аккаунтов в соцсетях. Все накрутки фиксируются и автоматически отсеиваются. Учитываются только голоса реальных пользователей.

Фотография участкового из Иркутской области находится на 7 строчке. Чтобы проголосовать, нужно авторизироваться через одну из соцсетей. Голосуем за Антона Кочарина!