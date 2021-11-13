В Иркутской области две компании пошли стенка на стенку из-за девушки, двое погибли

Сгоревший вагончик, в котором погибли два человека. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" источником

В поселке Залари Иркутской области прошлой ночью произошла крупная разборка между несколькими местными жителями и рабочими со стройки. Все произошло как в боевике и закончилось пожаром с двумя жертвами. "Комсомолке" удалось выяснить некоторые подробности от информированного источника. Все началось еще вечером, когда рабочие освистали девушку, проходящую мимо стройки, и наговорили непристойностей. Девушка рассказала об этом своему парню, и тот решил вдвоем с приятелем разобраться с ее обидчиками.

Когда приятели пришли и обменялись "любезностями" со строителями, те отмалчиваться не стали. Завязалась драка и порядком помятым парням пришлось спасаться бегством.... А через час к стройке подъехало пять автомобилей, и уже около 20 человек устроили с рабочими драку стенка на стенку.

- Полиция ищет всех участников конфликта, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. - В отделы уже доставили более 10 человек, которые участвовали в драке. Вина каждого из них устанавливается. В Залари выехали самые опытные оперативники.

Увы, но разбираться им придется не только в массовой драке. Несколько нападавших сумели добраться до жилого вагончика строителей, облили его бензином и подожгли. Внутри оказались люди. Двое сгорели заживо, еще пятеро пострадали.

Добавим, что по факту гибели людей уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре должны быть известны все подробности случившегося.