В иркутском питомнике ищут хозяев для красавицы-кошки и кота-бродяги со сложной судьбой

Кот (слева) с радостью принял новую подругу в своем вольере. Фото: Илья Богатиков.

Настоящую любовную историю наблюдают сотрудники иркутского питомника "К-9". Роман там закрутили кот и кошка, которые совсем недавно почти в одно время попали в приют. Неизвестно, настолько сблизила их тяжелая судьба, или просто возникла любовь с первого взгляда, но пушистики теперь не расстаются друг с другом ни на минуту. Более того, животные уже живут как полноценная семья.

- Сначала к нам прибыл кот, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" сотрудник питомника "К-9" Илья Богатиков. - Волонтеры привезли его из поселка Олха. Бедолагу, вероятно, сбила машина. У него был тяжелый перелом лапы. Даже пришлось ставить аппарат, благодаря которому кости могут срастаться. Ну а через несколько дней привезли кошку с травмами. Она запуталась в проволоке, от которой у нее образовались ожоги и шрамы.

Пушистики обожают проводить время вместе. Фото: Илья Богатиков.

После госпиталя новых постояльцев расселили по соседним боксам. Но это не помешало одному из пушистиков обратить внимание на соседа. Причем, первой знаки внимания начала оказывать именно кошка. Сначала они что то мяукали друг другу, а однажды она сама забежала в вольер к новому другу и не захотела выходить.

- Да, кошка сама проявила инициативу, - улыбается Илья Богатиков. - Коту сначала было все равно. Он не очень активный. Но выгонять подругу не стал. Теперь они живут в одном боксе, спят на одной подушке. Она ухаживает за ним, облизывает его шерстку, и кот естественно не против. Оба очень ласковые животные, приучены к лотку. Вот только потомства у них не будет. Кот уже кастрированный, а кошка стерилизованная.

Фото: Илья Богатиков.

Имен у влюбленной пары пока нет. Сотрудники питомника хотят, чтобы клички им придумали новые хозяева, которых ищут пушистикам. Правда, разделять романтическую пару не хотят. Сотрудники "К-9" рассчитывают, что их заберут вместе.

- Они очень любят друг друга и для них будет большим шоком, если их разделят и заберут в разные семьи, - заключает Илья Богатиков. - Друзья, приходите за животными, чтобы забрать их в одну семью.