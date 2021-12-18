И в «скворечнике» жить можно? В Иркутской области упал спрос на студии до 30 квадратов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самая дешевая миниатюрная новостройка из тех, что сейчас выставлена на продажу – за городом, в Березовом. Она совсем небольшая, всего 22 квадрата. Но, впрочем, и цена соответствует – 900 тысяч рублей. Чего не скажешь о других «апартаментах» размером в 24-29 кв. м. в Иркутске. Здесь цена зашкаливает: от двух миллионов на окраине Ново-Ленино до 3, 5 миллионов в Приморском. Все дело в том, что общую стоимость такого жилья «подтягивают» к цене обычной квартиры – чуть меньше. Поэтому в реальности такая покупка одно разорение. Но многие соглашаются и на «скворечник», если денег на большее не хватает. В Иркутске предложения такого жилья, по данным экспертов «Авито», за год выросли на 24%, а во вторичке – на 4%.

- Как правило, средняя площадь студий меньше, чем однокомнатных квартир. Поэтому, несмотря на то, что цена за квадрат в них выше, стоимость объекта в целом остается ниже, - поясняет Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости. - Это делает студии привлекательным объектом для тех, кто располагает ограниченным бюджетом, тем не менее планирует приобрести собственное жилье, несмотря на общий рост цен на недвижимость в стране. Кроме того, такие объекты популярны в качестве покупок для последующей сдачи в аренду.

Однако не все так просто. В Иркутске спрос на такое жилье неожиданно упал.

- В Иркутске в III квартале этого года на продажу было выставлено на 9% меньше вторичных малогабаритных квартир, чем годом ранее, а показатели спроса на них снизились на 16%, - отмечают аналитики. – Что касается новостроек, то тут малогабариток выставили на четверть больше, а число желающих их приобрести снизилось на 28%.

Почему? Неужели «напокупались»? По всей видимости, так оно и есть – ажиотажный спрос исчез.