Топ вакансий на удаленке в Иркутске с зарплатой от 60 до 150 тысяч рублей составил сервис SuperJob

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в Иркутске Фото: Александр ГЛУЗ

Если за время пандемии вы привыкли работать удаленно, то новый рейтинг вакансий, которые подобрал сервис SuperJob для вас. Названы топ-7 самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Иркутске на удаленке. Рассказываем о самых выгодных предложениях.

Итак, в Иркутске на удаленке больше всего готовы платить бизнес-аналитику с опытом работы от трех лет. Работодатель готов предложить зарплату до 150 тыс. рублей. Чтобы получать такие деньги соискателю нужно знать принципы построения баз данных и несколько языков моделирования бизнес-процессов.

На втором месте вакансия Java-разработчика в компании по разработке программного обеспечения с зарплатой 100—120 тыс. рублей. Здесь нужен опыт работы от одного года. За эти деньги сотрудник должен разрабатывать корпоративные приложения, сайты и онлайн ресурсы для бизнес-аналитики.

Бронза рейтинга среди удаленных вакансий — руководитель отдела мотивации в крупной продовольственной сети. Зарплата немного меньше - от 100 тыс. рублей. Работодатель потребует высшее экономическое образование, опыт работы от трех лет, знание трудового кодекса и умение разрабатывать системы мотивации для сотрудников. Также вам предоставят медицинский полис, корпоративные скидки. А еще вы сможете повышать свои знания. Ведь вам дадут доступ к электронной библиотеке компании.

Также в рейтинг вошли вакансии программистов «1C» в инженерную и торгово-производственную компанию с доходом в 85—100 тыс. рублей и 70 тыс. рублей соответственно. Замыкают список удаленных вакансий менеджеры в частном банке (80 тыс руб) и менеджер по продажам в транспортной компании (60 тыс. рублей)

Что касается вакансий как офисных, так и удаленных, в декабре в тройку лидеров попали начальник отдела снабжения, с зарплатой от 120 тыс. рублей, начальник службы производственно-технического отдела с зарплатой от 115 до 130 тыс. рублей в месяц и руководитель отдела закупа — от 100 тыс. рублей в месяц.

КОНКРЕТНО

Топ-7 вакансий декабря на удаленке в Иркутске

1. Бизнес-аналитик - от 150 тыс. руб

2. Java-разработчик - 100-120 тыс. руб.

3. Руководитель отдела мотивации (C&B) - от 100 тыс. руб.

4. Программист «1С» - 85-100 тыс. руб.

5. Программист «1С» - от 70 тыс. руб.

6. Менеджер по привлечению корпоративных клиентов - от 80 тыс. руб.

7. Менеджер по продажам - от 60 тыс. руб