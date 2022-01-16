Названы соцвыплаты, которые жители Иркутской области теперь будут получать через ПФР Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 января 2022 года ряд социальных выплат, которые прежде назначали органы соцзащиты и Роструд, передали в ведение Пенсионного фонда России. Сообщение об этом вызвало много вопросов у иркутян. Какие именно пособия передали, нужно ли срочно туда обращаться? На все вопросы ответили в минсоцзащиты и ПФР региона.

- Речь идет о пособиях, выплатах и компенсациях для пяти категорий населения, - объяснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. – Это неработающие жители региона, имеющие детей; реабилитированные; инвалиды, которым по медицинским показаниям положен транспорт; военнослужащие; те, кто пострадал от воздействия радиации.

Так, к примеру, через Пенсионный фонд России будут получать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, но это касается только тех, кто уходит в декрет, не имея работы. Таким же образом назначат выплаты по беременности и родам женщинам, которых уволили из-за ликвидации компании и женам призванных в армию.

- Дополнительно обращения граждан в ПФР не требуется – все выплаты будут начислены автоматически, - отметила заместитель министра соцзащиты региона Светлана Иевлева.

Как уточняют в Пенсионном фонде региона, за назначением этих мер социальной поддержки, если права на них появились уже в этом году, надо обращаться в фонд. Но условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом их получение будет постепенно упрощаться. Часть данным сотрудники фонда будут запрашивать в других ведомствах. Это позволит со временем снять обязанность по сбору документов и упростит получение денежных средств.

Первые выплаты иркутяне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному графику происходит в феврале. С марта перечисление будет идти как обычно.

КОНКРЕТНО

Полный перечень мер социальной поддержки, которые будут выплачиваться через ПФР

Семьи с детьми

1. Единовременное пособие по беременности и родам

2. Единовременное пособие при рождении ребенка

3. Единовременное пособие при усыновлении ребенка

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

5. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву

Военные и их семьи

1. Компенсация коммунальных платежей

2. Единовременная компенсация на ремонт дома

3. Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка

4. Ежемесячное пособие на ребенка

5. Ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме

Компенсации тем, кто пострадал от радиации

Выплаты реабилитированным

Инвалидам, имеющим транспорт (компенсация ОСАГО)