Такой только у меня и у японской императорской семьи. Необычный лимузин 1979 года продают в Иркутске

Тот самый лимузин. Фото: "Авито.Авто"

Объявление о продаже необычного раритетного автомобиля появилось на сайте «Авито. Авто». Житель Иркутска продает лимузин Nissan President 1979. Его стоимость, почти как у новенькой машины бизнес-класса - 1,5 миллиона рублей. Но купив новое авто в салоне, вы вряд ли можете похвастать, что такая же была у японской императорской семьи. А Nissan President был.

В описании продавец говорит, что таких машин в мире остались единицы. Уверяет, что ретроавтомобиль на ходу и полностью функционален, на 95% в заводской комплектации, а также оснащен полным электропакетом и даже есть гидроусилитель руля. Пробег, несмотря на такой почтенный возраст и трех владельцев, всего 100 000 километров.

- Продаю раритет по семейным обстоятельствам, - пишет владелец.

Как сообщают в пресс-службе "Авито.Авто", такая модель Nissan Presiden выпускалась с 1965 по 2010 год. За 44 года с конвейера сошло 56 000 автомобилей. Одним из главных новшеств в этом поколении стал увеличенный до 4,4 литра двигатель, мощностью 125 лошадиных сил. В автомобиле также установлена трехступенчатая автоматическая коробка передач.

Ну и не удивительно, что раньше на таких машинах ездили вип-персоны. Например, Nissan President в особой комплектации, генсеку Леониду Брежневу подарил член японского правительства Хирохида Исида