Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин сыграл партии с детьми в Иркутске. Фото: Элина ХАЛТАНОВА

Отличная возможность пообщаться с одним из лучших шахматистов мира появилась у юных любителей этой игры из Иркутска. В столицу Приангарья с мастер-классом приехал знаменитый гроссмейстер, многократный чемпион России, Европы и мира Сергей Карякин.

Дети, занимающиеся шахматами, смогли не только задать любой вопрос гроссмейстеру, но и попробовать обыграть его. Фишкой встречи стала игра, во время которой Сергей Карякин одновременно противостоял 18 ребятам. По очереди, он подходил к каждой доске и делал ход. Увы, но сотворить сенсацию и обыграть одного из лучших шахматистов мира, ни у кого из мальчишек и девчонок не удалось. Во всех партиях победы одержал Сергей Карякин. После этого, гроссмейстер дал несколько советов ребятам, как достичь успеха.

Фото: Элина ХАЛТАНОВА

- Каждый из вас может чего-то достичь, - говорит школьникам Сергей Карякин. – Главное, никогда не опускать рук. Помните, что проигрывают даже чемпионы мира. Продолжайте заниматься, работайте над ошибками. В вашем возрасте я занимался по 7-8 часов в сутки.

После окончания партий, каждый иркутский шахматист смог сделать фот о со своим кумиром.

Справка «КП»

Сергей КАРЯКИН

Родился: 12 января 1990 года

Достижения: в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года.

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012),

Чемпион мира по блицу (Доха, 2016),

Двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).