На Байкальской ярмарке в Иркутске в День России съели пятиметровый пирог и провели чемпионат по поеданию поз Фото: Яна ЛИСИНА

Танцы, песни, творческие номера, зрелищные конкурсы. Это лишь малая часть самого патриотичного праздника – Дня России, который спустя три года в Иркутске вновь отметили весело и шумно. Из-за пандемии коронавируса, в 2020 и 2021 годах народных гуляний не проводили. Итак, основные торжества развернулись у дворца спорта «Труд». Там состоялись традиционный Фестиваль национальных культур и одна из главных фишек Дня России – 11-я Байкальская ярмарка, которую спустя три года вновь провела «Комсомольская правда» в Иркутске совместно с Общественной палатой Иркутска, городской администрацией и правительством Приангарья.

День России отметили с размахом в Иркутске Фото: Яна ЛИСИНА

ЖАРКИЙ КОНЦЕРТ

Напомним, наша ярмарка давно полюбилась иркутянам. Почему? Это ведь отличная возможность провести время весело и с пользой. Здесь иркутяне приобретают продукты от местных производителей, а также просто расслабляются за просмотром выступлений творческих коллективов. Как оказалось, иркутяне соскучились по народным праздникам. Несмотря на пекло в +28 градусов, вся площадь у «Труда» была забита зрителями.

Губернатор Игорь Кобзев поздравил иркутян с праздником. Фото: Яна ЛИСИНА.

Итак, открыли концертную программу под названием "Мой дом - Россия" первые лица региона: губернатор Приангарья Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников.

- Дата 12 июня ознаменовала начало больших и важных изменений, - отметил в своей речи Игорь Кобзев. - Россия всегда была, есть и будет суверенной, ни от кого не зависимой страной. Поэт Евгений Евтушенко, чей 90-летний юбилей мы отметим в этом году, написал замечательные строки: «Будь, Россия, всегда Россией, и не плачь, припав к другим на грудь. Будь свободной, гордой и красивой, если нас не будет, будь!». Что касается наших товаропроизводителей, некоторые из которых представлены на Байкальской ярмарке, то для них мы создадим хорошие условия для того чтобы их продукция была востребованной. Считаю, мы должны не толь ко быть конкурентоспособными с другими регионами, но и выходить на мировые площадки.

- Замечательный праздник, - говорит Руслан Болотов. – Мы давно не собирались таким дружным коллективом в городе из-за пандемии. Видно, как иркутяне хотят порадоваться, отдохнуть. Уверен, многие даже не поехали на дачу в такой жаркий день, а пришли, чтобы поддержать наших товаропроизводителей.

Мэр Иркутска Руслан Болотов: "Уверен, многие даже не поехали на дачу в такой жаркий день, а пришли, чтобы поддержать наших товаропроизводителей". Фото: Яна ЛИСИНА

Ну а затем несколько часов на сцене одно представление сменялось другим. Лучшие творческие коллективы города развлекали зрителей своими номерами. Выступления для горожан подготовили и детские коллективы. Среди них – маленькие танцоры из «Непосед» и «Конопушек». А также чемпионы первенств Иркутской области по HipHop и BreakDance - студия танца "Dance N' Beat".

Несмотря на почти 30-градусное пекло, народ даже не думал расходиться. Одни сметали с лавок товары местных производителей, другие участвовали в мастер-классах, а некоторые не отходили от сцены.

. Фото: Яна ЛИСИНА

- Впервые на таком мероприятии, - говорит иркутянка Александр. – Мы с сыном не смогли оторваться от концерта, от выступлений, от их красивых костюмов. Теперь будем ходить на Байкальскую ярмарку каждый день.

- А я уже стараюсь не пропускать ни одной Байкальской ярмарки, - добавляет другая иркутянка Марина Кузнецова. – В этом году привела даже внука. Нам интересно посмотреть конкурс – соревнования по поеданию поз. Сами мы участвовать пока не решились. Но интересно глянуть, как это происходит.

. Фото: Яна ЛИСИНА

СКОРОСТНОЕ ПОЕДАНИЕ ПОЗ

Поедание национального бурятского блюда и правда, выдалось зрелищным. Условия были просты – нужно было съесть как можно больше поз за меньшее время. Соревнования проходили в 5 раундов по 10 человек. Каждому конкурсанту дали 10 поз и 2 минуты на то, что бы съесть их. В каждом раунде оставалось 2 победителя, которые получали сертификаты в спортивный магазин на 3000 руб. Едва прожевав, участники успевали делиться своими впечатлениями.

Преданный слушатель радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm Антон Ставров поедает позы на скорость. Фото: Яна ЛИСИНА

- Я очень люблю позы, поэтому и решил участвовать, - говорит иркутянин Антон Ставров. – В подобных турнирах я уже участвовал. Но тогда позы были горячие, а здесь они остывшие, и их приятно есть.

- Я уже участвовал в подобных соревнованиях по поеданию бургеров, - говорит еще один участник Кирилл. – Решил проверить, смогу ли я также быстро слопать позы.

Помимо поз иркутяне могли подкрепиться и огромным пирогом-гигантом, размером пять на пять метров. Аппетитный кусочек достался каждому.

Кирилл - один из участников конкурса по поеданию поз. Фото: Яна ЛИСИНА

АКЦИЯ С ПОДАРКАМИ

Вишенкой на торте Байкальской ярмарки стала знаменитая акция от «Комсомолки». Ее ждала бОльшая часть зрителей. Ведь участвовать было проще простого. Нужно было всего лишь купить газету в нашем фирменном прилавке вырезать купон и сбросить в барабан. Из него ведущая концерта, руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 fm Наталья Кравченко вытягивала имена счастливчиков. Фортуна улыбнулась 50 победителям. Среди них оказалась иркутянка Ирина Некрут. Женщина признается, что не пропустила еще ни одной Байкальской ярмарки. В этот раз она купила сразу три газеты и вырезала три купона.

Ирина Некрут не пропустила еще ни одной байкальской ярмарки. Вот и в этот раз она ушла с праздника с подарками. Фото: Яна ЛИСИНА

- Чего я только не выигрывала в прошлые годы, - улыбается Ирина Некрут. – Еще не было ни одного года, чтобы я уходила с праздника с пустыми руками. Сегодня я получила набор продуктов и кружку. Очень здорово.

А вот семья Бойко пришла на праздник в полном составе. Родители взяли всех трех детей и не прогадали. Они получили четыре подарка.

- Мы покупали 10 газет, так как наш сын еще участвовал в акции «Комсомолки» Губернаторский дневник», - говорит Юлия Бойко. – Из 10 купонов 4 оказались счастливыми.

Семья Бойко получила четыре подарка. Фото: Яна ЛИСИНА

Самый крупный подарок ждал участника, который в следующем году наверняка, сможет приехать на Байкальскую ярмарку на своей машине. Он получит скидку в 100 тысяч рублей от нашего партнера.

Если же вы не смогли попасть на праздник, или хотите еще раз вспомнить, как это было, мы предлагаем вам увидеть самые красочные моменты торжества в фоторепортаже нашего корреспондента.

Горожане раскупали газеты, чтобы участвовать в акции. Фото: Яна ЛИСИНА

Купив газету и вырезав купон, любой мог получить подарок Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Руководитель проекта радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm и ведущая концерта Наталья Кравченко беседует с юными участницами. Фото: Яна ЛИСИНА