Электрики из Иркутска спасли кота, который в грозу всю ночь просидел на столбе. Фото: "Иркутская электросетевая компания»

Гроза, обрушившаяся на Иркутск поздним вечером, 2 июля так напугала кота из поселка Хомутово, что он не нашел ничего лучше, как спрятаться от молнии и грома на опоре электропередач. Забраться то на самый верх хвостатый смог за считанные секунды, а вот как спуститься обратно он так и не придумал. Кошак просидел на столбе весь вечер и всю ночь. Пока, на утро его не заметила случайная прохожая Ольга. Неравнодушная женщина не знала, как помочь бедолаге, но оставлять его в беде не стала и позвонила диспетчерам электрической компании.

После необычной заявки, уже через несколько минут на место приехали электрики бригады «Иркутской электросетевой компании» Антон Просвирин и Денис Малец.

- Антон с помощью специальных когтей забрался на опору и спас кота, - рассказали в соцсетях сотрудники Иркутской электросетевой компании». – А Денис снял спасательную операцию на видео.

Кстати, судя по кадрам, кот настолько устал и был рад электрикам, что даже не сопротивлялся и сразу пошел в руки своему спасителю. Ну а оказавшись на земле, повилял хвостом и был таков. Вместо него электриков за спасение поблагодарила та самая прохожая Ольга, которая написала в их соцсетях слова благодарности. Ну а пушистик запомнил эту ночь надолго и теперь будет обходить все столбы в округе стороной.