Пенсионер из Иркутска стал миллионером благодаря жене. Фото: Всероссийская государственная лотерея

В Иркутске на одного миллионера стало больше. Крупно повезло военному пенсионеру Сергею Кузнецову, который выиграл в лотерею 1 907 692 рубля. Причем, во время трансляции тиража, на победу мужчина совсем не рассчитывал.

- В начале розыгрыша я лидирующих позиций не занимал, - рассказал Сергей пресс-службе Всероссийской государственной лотереи. - Моих чисел совсем не было, и наступило затишье. Ближе к седьмому туру номера начали зачеркиваться один за другим. Счастливым для меня стал №43.

Сергей рассказал, что выбирает лотерейные билеты особым способом. В номерах должны быть числа, совпадающие с годами рождения близких. В этот раз счастливым числом оказался год рождения жены — 72.

Новоиспеченный миллионер вместе с женой уже решили, на что потратят выигранные деньги. Пара отправится в путешествие.

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