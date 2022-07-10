Трехлапая медведица сбежала из питомника в Иркутске

В окрестностях Иркутска вот уже несколько дней продолжается поиски хищного беглеца. Из питомника «К-9» удрала трехлапая медведица. Она так хотела на волю, что справилась с замком своей клетки, незаметно выбралась из нее и ковыляя на трех лапах, скрылась в ближайшем лесу.

- Медведица перегрызла сразу два троса на замке, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Сейчас ищем ее вместе со специалистами охотнадзора. Примерное место нахождения уже вычислили. Теперь остается усыпить ее, чтобы отвезти обратно. Убивать животное жалко. Представляет ли она опасность для людей? Все-таки это хищник, хоть и на трех лапах. Если увидите, сразу звоните нам.

Кстати, о судьбе беглянки «Комсомолка» рассказывала в августе 2021 года. Тогда в питомник «К-9» ее привезли из Братска, где она также спокойно разгуливала в окрестностях города. Как считали специалисты, лапы хищница лишилась, попав в капкан. Чтобы выбраться, она, возможно, сама отгрызла ее. В Братске медведицу удалось поймать на пасеке, куда она зашла, чтобы полакомиться.

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