Последствия наводнения в Чите 30 июля 2022: подтоплена федеральная трасса, детей эвакуируют из лагерей

Последствия наводнения в Чите 30 июля 2022: подтоплена федеральная трасса, а детей эвакуируют из лагерей. Фото: правительство Забайкалья.

В Забайкалье вот уже несколько дней продолжается наводнение. О повышении уровня воды в реках из-за сильных дождей, местный гидрометцентр предупредил еще неделю назад. Прогноз сбылся. Постепенно вода начала подниматься от 20 до 50 см на реках Амур, Аргунь, Шилка и Нерча.

К концу этой недели из-за выхода рек из берегов большая вода пришла в три района – Дульдургинский, Борзинский и Читинский. Там произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков в трех селах - Дульдурга, Усть-Озерном, Ильинке. Кстати, Ильинка вообще оказалась отрезана от большой дороги, так как река Еручина смыла и разрушила мост. Чтобы доставить людям продукты, пришлось отсыпать пеший переход. Всего, в Ильинке подтопило 15 частных домов и 20 приусадебных участков. Всех местных жителей эвакуировали. Люди разъехались по друзьям и родственникам.

Фото: правительство Забайкалья

- По состоянию на 30 июля в регионе сложной остается гидрологическая обстановка в Читинском районе и в Чите, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкалью. - Уровень воды в реке Читинка достиг пиковых отметок и составил 358 сантиметров, спад прогнозируется во второй половине дня. В Чите и Читинском районе в 6 населенных пунктах и 16 дачных кооперативах остаются подтопленными 210 жилых и 302 дачных дома, 710 приусадебных участков.

Пострадал и участок федеральной трассы «Амур» около села Смоленка в Чите, где после сильных дождей проезжая часть ушла под воду. К восстановительным работам дорожного полотна здесь планируют приступить, когда вода уйдет.

Фото: правительство Забайкалья

Глава Забайкалья Александр Осипов заявил, что вода в реках края сейчас вода поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа. Это еще быстрее, чем прогнозировал Забгидромет.

- Это уже вторая волна паводка этого года, - отметил Александр Осипов. - Забайкалье топит уже пятый год подряд. В 2018 году у нас было самое крупное наводнение в стране. В прошлом году на ликвидацию последствий паводка было получено из федерального бюджета 600 миллионов рублей. На эти средства были возведены, в том числе, гидротехнические сооружения, и сейчас эти дамбы защищают населенные пункты от угрозы наводнения. Сейчас работы ведутся по графику. Мы хотим защитить как можно больше населенных пунктов. Просим предусмотреть шесть миллиардов рублей дополнительно, чтобы мы построили еще 14 гидротехнических сооружений, капитально отремонтировали – 17, и провели текущий ремонт 29.

Фото: ГУ МЧС по Забайкалью.

Испортил паводок отдых некоторым детям, которые проводят летние каникулы в лагерях. Из-за подтопления подъездных путей, пришлось эвакуировать 143 ребенка из лагерей «Орленок» в Борзинском районе, «Кучегер» в Тунгокоченском районе и «Багульник» в Читинском районе. В минобре отметили, что угрозы жизни и здоровью детей в летних оздоровительных лагерях Забайкалья, нет.