2020-04-04T11:40:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции в Иркутске: до какого числа продлят

Стало известно, что продление режима самоизоляции в Иркутске принято на неделю
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Продление режима самоизоляции в Иркутске: до какого числа продлят .Продление режима самоизоляции в Иркутске: до какого числа продлят .Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Продление режима самоизоляции в Иркутске - уже факт. Ближайшую неделю "правила игры" в городе и регионе не изменятся. А вот что будет дальше - еще предстоит решить, с учетом эпидемической ситуации. Дополнительные меры безопасности, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, обсудили сегодня, 4 апреля, во время видеоконференции под председательством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Участие в ней приняли главы регионов, представители профильных министерств и ведомств.

- Все решения, которые будут приниматься на местах губернаторами, все их действия должны быть основаны на требованиях Роспотребнадзора, - отметил Сергей Меняйло.

О продлении режима самоизоляции в Иркутске и регионе, сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев. ,

- На заседании оперативного штаба 3 апреля нами был рассмотрен вопрос о продлении режима самоизоляции в Иркутской области. Совместно с медиками, специалистами Роспотребнадзора и главами муниципальных образований приняли решение о продлении режима самоизоляции до 12 апреля. Далее будем действовать в зависимости от эпидситуации в регионе, - отметил он.

Санитарно-эпидемиологическая комиссия под руководством главы Управления Роспотребназора по Иркутской области Дмитрия Савиных, утвердит комплекс профилактических мероприятий, которые должны быть сделаны в регионе за это время.

Напомним, по последним данным, в регионе восемь случаев коронавируса. Пробы еще 5 человек отправлены на проверку в новосибирский "Вектор". Результаты будут известны в скором времени. В специально созданных на базе санаториев и баз отдыха обсерваторах находится под наблюдением врачей 461 человек, прилетевших из Таиланда.

В Иркутской области также решается вопрос о тои, как помочь малому и среднему бизнесу, наиболее тяжело переживающему ограничения, связанные с режимом самоизоляции. В частности, планируется предоставить предпринимателям рассрочки по оплате коммунальных платежей, временной отмены штрафов и пеней. Им надо помочь, а продление режима самоизоляции в Иркутске должно сбить саму возможность распространения болезни.

Сергей Меняйло призвал глав регионов тщательно проанализировать положение дел в каждой конкретной области, республике и крае. При этом все принимаемые меры должны быть скоординированы с федеральным центром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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