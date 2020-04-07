Коронавирус в Бурятии, последние новости на 7 апреля 2020: умерла пациентка, растет число больных

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 7 апреля 2020: трагедия. В отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы умерла 73-летняя пациентка с коронавирусом, Врачи Бурятии боролись за ее жизнь с марта, когда она поступила в больницу с тяжелой пневмонией. Позже, 2 апреля, выяснилось. что это коронавирус. Выдержать его женщина не смогла.

- К большому сожалению, у нас первая потеря среди больных с коронавирусной инфекцией, - сказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертонии, кроме того она ранее перенесла инсульт.

Иммунитет пожилой женщины не смог противостоять вирусу...

Коронавирус в Бурятии на 7 апреля: вирус зафиксирован в нескольких районах

Вирус уже "пошел" вглубь республики. Больные обнаруживаются не только в Улан-Удэ, но и в сельской глубинке. И больных много.

В Бурятии к утру 7 апреля зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. Возможно, уже сегодня эти цифры вырастут - у 8 пациентов есть подозрение на коронавирус. ( статистика уточняется) Пробы теперь для республики проверяют в Иркутске, в противочумном институте Сибири и Дальнего Востока. Это ближе, а значит, быстрее доставлять, чем в новосибирск, но не менее достоверно.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в республике сформировано 6 очагов инфекции. И не только в Улан-Удэ. Вот перечень районов республики -Баргузинский, Мухоршибирский, Иволгинский, Тарбагатайский, Прибайкальский. Такова ситуация по коронавирусу в Бурятии на 7 апреля.

Коронавирус в Бурятии на 7 апреля: составлены списки работающих

В такой ситуации режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Но предприятия непрерывного цикла должны работать, соблюдая все меры предосторожности. Составлен список тех компаний и учреждений, что начали работу.

В ЕИС "Работающая Бурятия" (работающаябурятия.рф, http://rabota.govrb.ru/) закончен тестовый период и она доступна для заполнения данных.

Алгоритм действий для предприятий доступен по ссылке

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 7 апреля 2020 года.