"Двое в тяжелом состоянии": о самочувствии больных коронавирусом в Иркутске на 7 апреля рассказал главврач "инфекционки" Владимир Хабудаев

Коронавирус -это угроза, которую обсуждают сегодня все. За любыми новостями о состоянии тех, кто оказался в больнице, напряженно следят жители региона. Как люди, как их лечат? Сегодня, 7 апреля, мы получили возможность узнать это из первых уст. О положении дел главе региона доложил главный врач областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. Зная, насколько ситуация беспокоит жителей Иркутской области, Игорь Кобзев выложил эфир на свою страничку в Инстаграме.

-Каково состояние здоровья больных, какая обстановка?

-Обстановка нормальная, боевая. Врачи готовы работать, выполняя свой долг. На сегодняшний день инфекционной больнице находятся 11 пациентов с установленным диагнозом "коронавирус". У пятерых из них пневмония, у двух - тяжелая. Это супружеская пара, мужчина 88 лет - он на аппарате ИВЛ, и его жена 81 года. Чтобы поддержать ее, мы используем кислородную подушку. У супругов, в связи с возрастом, много сопутствующих патологий.

Еще у троих с пневмонией состояние, которое мы, медики, характеризуем так - средней степени тяжести. У шести остальных удовлетворительное состояние, у нескольких из них уже нет проявлений болезни.

Врачи приняли решение сами обзванивать родных пациентов раз в день и рассказывать им о самочувствии близких.

В больнице для возможных пациентов с коронавирусом развернули 250 мест. К 40 из них подведут возможность присоединять кислород уже на этой неделе, еще к 50 - на следующей.

-Много звонков от врачей-реаниматологов, которые готовы встать в резерв для того, чтобы при необходимости работать на аппаратах ИВЛ, участвуя в лечении пациентов, - продолжил Владимир Хабудаев.

Для врачей уже подготовлена возможность для комфортного отдыха в гостинице хорошего уровня. Глава региона обратился к ним, ко всему персоналу больницы со словами благодарности и поддержки.

Также он попросил Владимира Хабудаева сказать несколько слов жителям Иркутской области о том, почему так важно сегодня соблюдать правила самоизоляции и меры профилактики.

-Я бы хотел, чтобы жители понимали ту опасность, которую несет заболевание. К сожалению, один пациент уже умер. И приходит осознание, что это не где-то там, в других регионах, а это может случиться здесь, рядом. На соседней площадке, в соседнем дворе, с человеком, которого вы знали и любили.

Я бы попросил, чтобы жители Иркутской области более трепетно относились к своему здоровью, здоровью своих близких и понимали, что они несут ответственность. И оставались как можно больше дома, как можно меньше посещали общественные места.

Вчера я ехал домой, видел, как мамочки стоят с колясками на детской площадке. Вот этого я бы хотел, чтобы они избегали. Хоть и говорят, что дети болеют мало, вероятность заболевания все-таки высока. Ребенок, может, и перенесет в легкой форме, но заразит кого-то взрослого, бабушку или дедушку, и может быть плачевный результат.

Будьте здоровы и заботьтесь о себе!