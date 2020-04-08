2020-04-08T16:27:13+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 апреля: в каких районах больше всего заболевших

Всего в регионе зафиксировано 17 заразившихся, смотрите карту распространения коронавируса в Иркутской области на 8 апреля
Анна ПОПОВА
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области: в каких районах больше всего заболевшихКарта распространения коронавируса в Иркутской области: в каких районах больше всего заболевшихФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В нашем регионе продолжают появляться новые случаи заражения коронавирусом. На сегодняшний день в Иркутской областной инфекционной больнице на лечении находятся 15 человек с подтвержденным диагнозом. В семьи двух пациентов, заболевших COVID 19, пришла беда. Перед вами - карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 апреля 2020 года.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области: в каких районах больше всего заболевших. Предоставлено оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса

Карта распространения коронавируса в Иркутской области: в каких районах больше всего заболевших. Предоставлено оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса

В оперативном штабе регулярно обновляют статистику по заражению коронавиирусом во всех районах региона. Большая часть заболевших, а именно 12 человек, проживают в Иркутске. Двое привезли заразу из Тайланда, еще два человека вернулись с этим диагнозом из Санкт-Петербурга и Бурятии. Остальные 8 пациентов заразились уже в городе. Все это мы видим на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 8 апреля.

Вторым по количеству заболевших коронавирусом стал Ангарский городской округ - там COVID 19 обнаружили у двух человек, вернувшихся с отдыха в Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. Все, с кем они контактировали, находятся на карантине.

Еще один случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Братске. Там турист вернулся из Испании и сразу после прибытия домой закрылся на самоизоляции. На 10 день ему сделали тест на COVID 19, который дал положительный результат.

Накануне первая пациентка с новым вирусом появилась и в Осинском районе - она вернулась из Бурятии. Ее уже увезли в областную инфекционную больницу, где она будет продолжать лечение. И 8 апреля на карту муниципальных образований, в которых есть заразившиеся COVID 19, добавился Аларский район - местный житель вернулся из Москвы, где и успел подхватить опасную инфекцию. Его также доставили в Иркутск. Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 апреля 2020 года.

Напоминаем, что до 13 апреля в Иркутской области действует режим самоизоляции. Нельзя выходить из дома без видимой причины и посещать места большого скопления людей. Если же вам все же пришлось это сделать, держитесь ото всех на расстоянии не меньше 1,5 метров и надевайте защитную маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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