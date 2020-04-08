Мы вместе, читатель: За неделю материалы сайта «Комсомольской правды» в Иркутске» собрали 1,35 миллионов просмотров

Мы победим наступающую пандемию. Победим, потому по-другому просто не может быть. Да, обстановка сейчас сложная, тяжелая и даже опасная. Но мы вместе. И это главное. Каждый день корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске готовят для вас статьи и репортажи и чувствуют, как сплотились люди.

Мы чувствуем и вашу поддержку, дорогие читатели. Свежие газеты быстро расходятся, ведь в них самая нужная и понятная информация. Ну а так как сейчас почти все дома, то особое значение приобретают материалы, которые мы публикуем на сайте и в соцсетях. Они важны людям. И это не просто слова. За неделю, за первые 7 дней апреля на иркутскую страницу сайта «Комсомолки» зашли пол-милиона читателей. Они просмотрели 1, 35 миллиона текстов — новостей, статей, видео, фоторепортажей, которые мы готовим для вас ежедневно.

Такова профессия журналиста — быть с читателем в любую, даже самую сложную, минуту для страны. И мы работаем для вас. Знакомим вас с последними решениями относительно мер по борьбе с болезнью, готовим ежедневные информационные обзоры. Кстати, на нашем радио ( 91. 5 FM ) вещание тоже не прекратилось. Работа идет в прежнем режиме, по пятницам все так же выходит «Картина недели», в которой обсуждаются самые важные проблемы, а ежедневно в эфире, в 18.00 вас ждет противовирусная «Тема дня». Благодаря ей вы слышите информацию о самом важном, что случилось за шутки.

Ну и еще. Самое главное. Не одной только борьбой с вирусом, даже самым злобным, жив сегодня иркутянин. Больше 150 тысяч просмотров собрал текст о том, как сибиряки всем миром помогали дальнобойщику добраться домой. И помогли! Мы пишем для вас не только тексты «на злобу дня», но и добрые, радостные материалы. Потому что только так можно победить в этой ситуации — с позитивом и верой в будущее.

Будьте здоровы, друзья! Спасибо вам за то, что вы с нами.