2020-04-09T04:18:23+03:00
Общество

На корабле «Союз МС-16» 9 апреля полетит в космос Анатолий Иванишин из Иркутска

Для сибиряка это будет третий космический полет
Мария КНЯЗЕВА
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Слева направо: Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин, Иван Вагнер.Фото: РоскосмосСлева направо: Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин, Иван Вагнер.Фото: Роскосмос
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Для кого-то мысли о полетах в космос – что-то на грани фантастики, детские мечты, но не для нашего земляка Анатолия Иванишина. Сегодня, 9 апреля, он отправляется в космическую экспедицию уже в третий раз.

280 суток 9 часов и 53 минуты в общей сложности провел иркутянин в космосе. Свой первый полет сибиряк совершил в ноябре 2011 года, вернулся в апреле 2012-го. Второй раз стать членом космической экспедиции у летчика получилось в июле 2016-го. В перерывах между полетами он проходил подготовку, совершенствовался и готовился к покорениям просторов Вселенной.

Третий полет в космос в этом году мог и не случиться. С июня 2018 года по февраль 2020 года Анатолий Иванишин был в составе дублирующего экипажа МКС-63, но звезды так сошлись, что из-за изменения составов нашего земляка перевели в основной. Об этом стало известно в феврале этого года. И все это время Иванишин готовился к старту.

«Анатолий Иванишин полетит в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-16» и бортинженера МКС-63», - об этом сообщает Роскосмос на своем официальном сайте.

Вместе с иркутяниным на корабле «Союз МС-16» полетит космонавт Роскосмоса Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» намечен на 9 апреля в 16:05 по иркутском времени. Запуск в реальном времени можно посмотреть – здесь. Начало трансляции в 15:30.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Иванишин - 112 космонавт России, Герой РФ - родился в Иркутске 15 января 1969 года. В столице Приангарья он окончил среднюю школу № 11 и Иркутский политехнический университет, потом поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков на специальность летчик-инженер. В 2003 году получил еще одно высшее образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «Прикладная информатика в экономике».

В отряд космонавтов был зачислен в 2003 году. Дважды участвовал в космических экспедициях, готовится к третьему полету. Как он мечтал о полетах, когда начал подготовку и как прошли его школьные годы, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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