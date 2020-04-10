2020-04-10T14:01:24+03:00
Происшествия

8-летняя девочка и пытавшийся ее спасти мужчина утонули на реке Китой в Ангарске

Тело мужчины ищут на глубине до трех метров [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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8-летняя девочка и пытавшийся ее спасти мужчина, утонули на реке Китой в Ангарске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области8-летняя девочка и пытавшийся ее спасти мужчина, утонули на реке Китой в Ангарске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Трагедия произошла в районе старого Китойского моста в Ангарске. Днем, 10 апреля на берег реки пришли погулять две сестры 8 и 6 лет, а также их приятель. Дети были без взрослых и поэтому решили поиграть прямо на льду. Им показалось, что в тени он еще крепкий. Ребятишки стали проверять его на прочность, прыгая и бегая. В доли секунды, лед под старшей сестрой разрушился и девочка оказалась в воде.

Ее сестра и приятель начали кричать и звать на помощь. Крики услышали случайные прохожие, которые в этот момент шли по мосту. Один из них – 29-летний мужчина сразу побежал вниз и бросился в реку за ребенком.

Тело мужчины ищут на глубине до трех метров. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Тело мужчины ищут на глубине до трех метров. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- По словам очевидцев, он проплыл совсем немного и ушел под воду. – рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Владимир Агафонов. – Девочка не ушла на дно из-за куртки. Спасатели, прибывшие на место, извлекли погибшего ребенка на берег, поиски тела мужчины продолжаются. Его ищут на глубине от 1,5 до 3 метров.

Почему маленькие дети оказались одни на прогулке и где в этот момент были их родители, сейчас выясняется. Спасатели еще раз призывают жителей Приангарья усилить контроль за своими детьми и ни в коем случае не отпускать их гулять одних.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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