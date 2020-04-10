Мы не можем работать, а люди гуляют по улицам: предприниматели Саянска об открытии мэром парикмахерских в разгар пандемии

- Самый подходящий город для детей и пенсионеров - здесь чисто, спокойно, все есть для жизни, - задумчиво рассуждает 67-летняя Валентина Ивановна, в ожидании автобуса. Остановка – конечная, на самом въезде в город. Ни перчаток, ни маски на женщине нет. Саянск – тот самый сибирский городок, прогремевший на всю страну благодаря мэру Олегу Боровскому, который открыл парикмахерские, мастерские, торговые центры вопреки самоизоляции и коронавирусу.

Молодой (50 лет) Саянск затерялся в сибирских лесах, и на убитую российскую глубинку совсем не похож – чистый, отстроенный аккуратными пятиэтажными панельками, дороги и тротуары ровные, без ям и колдобин. От Иркутска каких-то 270 километров. В каждом дворе меж жилых домов высятся сосны-великаны – настоящий оазис, где люди о коронавирусе слышали разве что по телевизору. Здесь нет и не было ни одного заболевшего. Здесь не ставили блок-посты, не измеряли температур приезжающим, но меры профилактики внутри своего нетронутого заразой города поддерживают.

На улице натыкаюсь на трех девчонок лет 20, волонтеров в масках.

- Мы второй день работаем, разносим лекарства пенсионерам, мусор выносим, продукты покупаем, - отвечают хором, словно ответ заранее заготовили. – И настоятельно просим наших подопечных не выходить из дома! С решением мэра не согласны. Мы – студенты-медики, учимся на 4 курсе. И понимаем, как опасность встала перед нами. А Олег Боровский нет…

- В Саянске останетесь после учебы?

- Да, - смело отвечают две, а третья отрицательно кивает.

- Хочется высшее образование получить, здесь такой возможности нет. Да и с работой в городе не гладко. В местных больницах то сокращают врачей, то снова набирают.

- Саянск строился для предприятий, - останавливается, услышав разговор, прохожая, назвавшаяся Анастасией. Поняла, что перед ней приезжие «из области» журналисты. Стройная, подтянутая, по саянским улицам щеголяет в короткой юбке и на высоких каблуках.

- Дороги у нас хорошие, ноги не переломаешь, - уловив взгляд, небрежно бросает между делом, а затем возвращается к теме. - Саянск изначально был рассчитан на 250 тысяч населения. Рядом город Зима, но там экология плохая, город, словно в яме. Поэтому решили неподалеку, прямо в тайге, развернуть Саянск, как рабочий поселок. - Рукой подать до месторождения каменной соли, запасов которой хватит еще на пару сотен лет. Вот и выросло здесь в 1970-х градообразующее предприятие «Саянскхимпром», сегодня – «Саянскхимпласт». Наш завод входит в тройку крупнейших производителей каустической соды, сырьем для которой является, в том числе, та самая соль. У нас в Саянске изготавливают всем известную белизну. Полгорода раньше трудились на «Саянскхимпласте», сейчас все не так. Работы мало…

И статистика – в доказательство. В Саянске живет 41 тысяча человек, из них 12 тысяч – трудоспособное население. Из них около 3,5 тысяч заняты на «Саянскхимпласте», еще две – на «Саянском бройлере», втором крупном предприятии города, агрохолдинге, который поставляет куриный яйца, мясо и полуфабрикаты на иркутский рынок. Еще тысячи жителей мотаются по вахтам – Иркутская область славится добычей нефтью, газа и золота, а также трудятся в бюджетной сфере, последние три - тот самый малый и средний бизнес – порядка 850 ИП, ООО и фермерских хозяйств, на защиту которых и встал Боровский.

Саянску в 2020 году исполняется 50 лет. Город молодой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОСТОЙ СТОИТ ДОРОГО

Направляюсь в те самые торговые дома, которым Боровский разрешил работать.

На 41 тысячу населения их шесть. Не огромные молы, как в Москве, но на двух-трех этажах все есть: продуктовый, ателье, парикмахерская, одежда, обувь, товары для животных. Время к вечеру, кругом людно. Местные спешат затариться, потому что время работы торговых точек все же сократили, сейчас кто в обед закрывается, кто к 18.00, а в довирусные времена пахали до 20.00. Из громкоговорителя доносится приятный голос: «Пользуйтесь средствами зашиты, соблюдайте социальную дистанцию в полтора метра».

- А покупателей стало меньше? – спрашиваю у продавца в магазине продуктов.

- Нисколько!

На втором этаже открыта парикмахерская – комнатка крохотная, куда поместились всего два кресла.

- Я арендую помещение за 12 тысяч рублей, - говорит хозяйка. – На кого мне рассчитывать? Вот неделю мы были закрыты, простой стоит дорого. Сколько зарабатываю? На жизнь хватает. У меня двое детей, поднимаю их сама. И почему я должна страдать, если коронавируса в городе нет? А мэр наш о предпринимателях заботится, потому что сам в этой шкуре был.

Дома, конечно, не все сидят. Но ходят многие в масках.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сколько зарабатывает, не созналась. Но не сложно посчитать: стрижка в этом мини-салоне обходится клиенту в 300 рублей, посетителей в обычные дни от одного до пяти, а перед праздниками наплыв – целых десять. Вот и выходит, что дневная выручка собеседницы около двух тысяч рублей, в месяц – порядка 50. Отнимаем расходы на оплату услуг ЖКХ, трат на материалы – шампуни, бальзамы, краску для волос и получаем в сухом остатке – 20-30 тысяч на руки, крайне редко - 40. Большая часть населения довольствуется именно такими доходами. Как живут? Не как, а чем - у многих дачи, урожаями и живут.

- Сфера услуг пострадала первой, - добавляет хозяйка парикмахерской. – Ведь оплаты аренды никто не отменял.

Рядом с салоном кафе, сейчас закрыто, но на вынос работает. Мэр-бунтарь ведь и общепит изначально открыл, но потом одумался, оставив рестораторам шанс зарабатывать лишь на доставке. Но доход, понятное дело, на таких услугах не сколотишь. Зарплата официантам, поварам, обслуживающему персоналу осталась прежней, аренда тоже, а посетителей нет.

Мэр Саянска Олег Боровский.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заглядываю в магазин тканей. Вот кто действительно поднялся! В очереди человек пять, берут пряжу бабушкам, себе.

- Клиентов только больше стало! - радуется продавец. - А чем еще заняться людям?

- Трудности начнутся позже, - угрюмо обрывает ее коллега, торгующий в соседнем павильоне кассовыми аппаратами для магазинов. – Уже вдвое сократилась выручка. Где мне зарплату для сотрудников брать? Без помощи государства мы не справимся...

Напротив торгового дома сверкает вывеска финтес-центр. В них запретили ходить только массово, по 30-40 человек в одном зале недопустимо, хотя в Саянске таких больших отродясь не было. Мэр посчитал, что 15 спортсменов в помещении – то, что доктор прописал.

«ТАК ТЯЖЕЛО НЕ БЫЛО НИКОГДА»

Не меньше маленьких парикмахерских пострадали более крупные предприниматели. Елена Гайнулина в предпринимательстве с 2002 года и говорит – так тяжело, как сегодня, не было никогда. У женщины несколько бизнесов и раньше ее это выручало, но не теперь. Ресторан закрыт, на доставке в маленьком городке не заработаешь. А срок по платежам за коммуналку и налогам на подходе, плюс всем нужно зарплату выдать.

Парикмахерские открыли, на народу негусто.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Еще у меня есть агентство недвижимости, - говорит Галина. - Да, люди работают дистанционно, но спрос падает. А главная сложность - торговый центр, где я сдаю в аренду помещения. Предприниматели просят снизить им плату, я их понимаю, но как это сделать? Тарифы на электроэнергию и ЖКХ постоянно растут, они съедают весь доход. А самое острое - налог на имущество. К концу года я должна государству 200 тысяч рублей с площади торгового центра в 1200 квадратных метров и земельного участка. И как тут пойдешь на уступки арендаторам? И во всей этой ситуации расстраивает, что мы не можем работать, а люди спокойно гуляют по улицам, толпятся на остановках. Зачем все это?

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