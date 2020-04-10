Бунт в колонии Ангарска: заключенные напали на сотрудника охраны и нанесли повреждения сами себе

Неспокойным вышел вечер 9 апреля в ангарской исправительной колонии №15. Перед самой командой «Отбой!», один из заключенных с отрицательной характеристикой, который содержался в штрафном изоляторе, внезапно отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали. Все, кто находился в соседних камерах штрафного бокса, разбили стекла камер видеонаблюдения, стали наносить повреждения сами себе, а затем напали на охранника, который пытался их успокоить.

- Сотрудника колонии пришлось госпитализировать, - прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные успокоились. Обстановку в учреждении удалось урегулировать. Жизни и здоровью пострадавшего сотруднику ничего не угрожает. Осужденным, нанесшим себе повреждения, оказана медицинская помощь.

Подключился к расследованию причин бунта и следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Расследование продолжается.