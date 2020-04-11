Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 апреля 2020: почему продлен режим самоизоляции

Коронавирус в Иркутске, на 11 апреля ситуация весьма тревожная. Накануне дважды менялась статистика по заболеваемости. К вечеру число заразившихся коронавирусом выросло до 24. Двадцать два в больнице. Двое погибли. Цифры еще изменятся, и мы вам обязательно сообщим актуальные. Пока же о самом важном. Было принято решение, что режим самоизоляции в Иркутске продлевается на неделю, до 19 апреля.

Коронавирус в Иркутске на 11 апреля: Почему продлили режим самоизоляции

Да, это неудобно. Когда закрыты крупные торговые центры, парикмахерские, салоны красоты, кинотеатры и просто театры. Жизнь простого горожанина, вынужденного втиснуться в рамки небольших квадратов вместе со всей семьей, довольно быстро обрастает конфликтами. Даже компьютер не спасает, когда его приходится делить на всех домочадцев. Но коронавирус в Иркутске к 11 апреля уже сформировал очаги заражения непосредственно в городе. Двенадцать из тех 17, что заболели, заразились уже в городе, друг от друга. Один заболевший под Шелеховом – тоже. Да и многие так называемые «контакты» - из ближней Бурятии.

Вот что сказала и.о. министра здравоохранения региона Наталья Ледяева, рассказывая о причинах смерти жителя Иркутска, организм которого не справился с вирусом.

-Погибший от коронавируса 62-летний мужчина контактировал с двумя разными зараженными, - объяснила она "КП" в Иркутске. - Один из них приехал с отдыха в Таиланде, второй - из Бурятии. Вполне может быть, что он пересекался еще с кем-то, круг общения человека точно не отследишь.

Обратим внимание на то, что знает каждый – Иркутскую область и Бурятию трудно разделить. Друзья, родственники, знакомые, коллеги – по обе стороны Байкала. А в Бурятии число заразившихся высоко. Больше, чем где-либо в Сибири — 61 случай, в стационаре продолжают лечение 47 человек. И, хотя 12 выписано, еще 13 — на подозрении. У каждого из заболевших был очень широкий круг общения, врачи уже проверили 2, 4 тысячи человек. ( Эти цифры изменятся, и мы их поправим в ближайшие часы.

– Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий, - отметил врио главы региона Игорь Кобзев. - Поэтому в режим повышенной готовности переводятся все медицинские организации. Увеличиваем число коек для приема пациентов. Создаем кадровый резерв медицинских работников и врачей.

Коронавирус в Иркутске на 11 апреля: приезжим – 14 дней карантина

Прием, конечно, неласковый. И приходится сталкиваться с тем, что недовольные люди возмущаются, не желая отправляться в изоляцию. Но введенные санитарные правила достаточно жестки. Болезнь отнесена к классу особо опасных. А соблюдение карантина – на контроле у полиции.

Авиакомпании будут предупреждать пассажиров, покупающих билет, о том, что 2 недели им предстоит провести в одиночестве. В каждом районе за доставкой прибывших к месту изоляции обязаны следить администрации, везде появятся свои обсерваторы.

Коронавирус в Иркутске на 11 апреля: школьники продолжат учиться дистанционно

В Иркутской области из-за коронавируса решено обучение не сворачивать, во всяком случае – пока. Хотя министерство образования страны и дало регионам завершить учебный год прямо сейчас. Дети будут продолжать учиться на удаленке, постигая гранит науки с помощью интернета и обычных учебников.

Дистанционно пройдут и всероссийские проверочные работы. А начало ОГЭ и ЕГЭ для выпускников этого года состоится 8 и 9 июня. Известно, что в Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 15 тысяч одиннадцатиклассников, ОГЭ - 27 тысяч девятиклассников.

Коронавирус в Иркутске на 11 апреля: как пройдут пасхальные службы

Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса будут идти онлайн. Католики, которые встречают праздник уже завтра, 12 апреля, будут наблюдать за службой по компьютеру. У епархии есть свой ютуб -канал. При этом сами храмы будут закрыты, там останутся только священнослужители.

Православным также рекомендовано встретить праздник, помолясь дома перед иконой. Кроме того, праздничную службу в соборе будут транслировать две телекомпании. Но, вероятно, многие захотят прийти в храм.

В старообрядческой церкви на пасхальную службу приглашают только молодежь до 30 лет. Все, кто старше, должны молиться дома, чтобы не подвергать себя риску.

Это все новости о коронавирусе в Иркутске на 11 апреля 2020 года.