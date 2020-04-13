2020-04-13T13:13:36+03:00
Общество

Экстремал из Москвы на скутере добрался до Байкала во время коронавируса

В путь Александр Дубровин отправился в одиночку и подумать не мог, что поездка окажется для него одним из способов самоизоляции
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Экстремал из Москвы на скутере добрался до Байкала во время коронавируса. Фото: личный архив Александра Пересвета.Экстремал из Москвы на скутере добрался до Байкала во время коронавируса. Фото: личный архив Александра Пересвета.
Изменить размер текста:

Выживший. Именно так можно назвать 37-летнего журналиста из Москвы Александра Дубровина, которого сегодня знают уже под фамилией Пересвет. С медведем, конечно, он не сражался, да и на «Оскар» не претендует. Но все-таки путешествие его не менее экстремальное. За 2 месяца Александр в одиночку проехал половину России, преодолев 7500 километров. В список городов, где он побывал, попал и Иркутск.

- Надеть скафандр, шлем и сесть на мотик. Именно так я и сделал. Замысел простой, но жутко интересный. Я решил проверить, можно ли добраться на маленьком скутере, скорость которого не больше 40 километров в час, до Байкала. Да еще и зимой!, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск Александр.

Да и тут как раз подвернулся новый скутер, добрые люди предоставили специальную арктическую экипировку. Так что, недолго думая, Александр решил отправиться в путешествие. Тем более, что мечта проехать через всю Россию появилась у него еще в детстве. Только он и представить не мог, что в пути его застанет коронавирус. Но даже режим самоизоляции не заставил экстремала повернуть назад. Он решил продолжать свой «мото-карантин».

- Я успел побывать в 30 городах – в центральной России, на Урале, на Алтае и в Сибири. Останавливаться на достигнутом не собираюсь, - делится своими успехами экстремал. - Да и выбор у меня не велик – или вернуться домой и сидеть в четырех стенах, или покорять просторы, обогащать свой мозг новыми знаниями и опытом.

Естественно, самоизоляция внесла свои коррективы в планы путешественника. Например, приходиться искать жилье, так гостиницы закрыты. Даже перекусить на дороге можно не везде. Приходится долго искать место привала.

Конечно же, не обходиться без помощи местных жителей. Помогают братья по мотоклубу. Они и жильем обеспечат, и покажут самые интересные места в городе. Так, например, иркутяне помогли заменить колесо на скутере и даже показали ему красоты озера Байкал.

-От Иркутска остались только хорошие воспоминания. Он мне напомнил Санкт-Петербург. Очень уютный город. От Питера устаешь – от его помпезности, а тут как-то комфортно, - рассказал Александр о своих впечатлениях от столицы Сибири.

Сейчас Александр уехал в Улан-Удэ. Впереди у путешественника еще несколько тысяч километров. Александр планирует добраться до Якутска, затем посетить Владивосток и вернуться в Москву. На обратном пути экстремал снова заглянет в Иркутск. Байкал он уже увидел, а теперь хочет добраться до Ольхона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов?
Почему из-за вируса больше всего страдают обычные россияне-работяги, которым не прощают проценты по кредитам, забирают машины на штрафстоянки и требуют платить арендную плату - хотя работа бизнеса остановлена
Новости 24
Сибирячка сняла деньги с карты друга с помощью украденного телефона
64 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции за выходные
Еще 4 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области
Иркутская область готовится к сезону паводков
102 человека пострадали от укуса клеща в Иркутской области
В Ангарске осудили первого нарушителя режима самоизоляции
Сухпайки для иркутских школьников могут отличаться, но не по качеству
За 3 месяца иркутская таможня перечислила в бюджет более 8 миллиардов рублей
Спецвыпуск "Сидим дома" в ежедневной "КП" от 16 апреля
"Мохнатый карантин": "Комсомолка" запускает новый фотоконкурс
ТПП Восточной Сибири выдает бизнесу заключения о форс-мажоре
Митрополит Максимилиан: В интернете будет прямая трансляция пасхального богослужения из собора Богоявления
Третьего выздоровевшего от коронавируса выписали из больницы в Иркутской области
Пенсионер из Усолья-Сибирского отдал мошенникам все свои сбережения
В конфликт между соседями из Иркутской области вмешалась полиция
Индекс самоизоляции в Иркутске на 13 апреля составил 2,2 балла
Провалившегося в полынью мужчину спасли в Усть-Куте
Иркутянин помог полицейским выйти на след автоугонщиков
Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на covid-19 и какова ситуация в регионе
В Иркутске горожан информируют об опасности нарушения режима самоизоляции с помощью «Ростелекома»
Первые пациенты вылечились от коронавируса в Иркутской области
Волонтеры развозят продукты и лекарства жителям Приангарья
Жителям Бурятии запретили выходить на улицу без паспорта во время режима самоизоляции
Виновник ДТП выплатил деньги на ремонт после вмешательства приставов в Иркутске