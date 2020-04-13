Экстремал из Москвы на скутере добрался до Байкала во время коронавируса

Выживший. Именно так можно назвать 37-летнего журналиста из Москвы Александра Дубровина, которого сегодня знают уже под фамилией Пересвет. С медведем, конечно, он не сражался, да и на «Оскар» не претендует. Но все-таки путешествие его не менее экстремальное. За 2 месяца Александр в одиночку проехал половину России, преодолев 7500 километров. В список городов, где он побывал, попал и Иркутск.

- Надеть скафандр, шлем и сесть на мотик. Именно так я и сделал. Замысел простой, но жутко интересный. Я решил проверить, можно ли добраться на маленьком скутере, скорость которого не больше 40 километров в час, до Байкала. Да еще и зимой!, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск Александр.

Да и тут как раз подвернулся новый скутер, добрые люди предоставили специальную арктическую экипировку. Так что, недолго думая, Александр решил отправиться в путешествие. Тем более, что мечта проехать через всю Россию появилась у него еще в детстве. Только он и представить не мог, что в пути его застанет коронавирус. Но даже режим самоизоляции не заставил экстремала повернуть назад. Он решил продолжать свой «мото-карантин».

- Я успел побывать в 30 городах – в центральной России, на Урале, на Алтае и в Сибири. Останавливаться на достигнутом не собираюсь, - делится своими успехами экстремал. - Да и выбор у меня не велик – или вернуться домой и сидеть в четырех стенах, или покорять просторы, обогащать свой мозг новыми знаниями и опытом.

Естественно, самоизоляция внесла свои коррективы в планы путешественника. Например, приходиться искать жилье, так гостиницы закрыты. Даже перекусить на дороге можно не везде. Приходится долго искать место привала.

Конечно же, не обходиться без помощи местных жителей. Помогают братья по мотоклубу. Они и жильем обеспечат, и покажут самые интересные места в городе. Так, например, иркутяне помогли заменить колесо на скутере и даже показали ему красоты озера Байкал.

-От Иркутска остались только хорошие воспоминания. Он мне напомнил Санкт-Петербург. Очень уютный город. От Питера устаешь – от его помпезности, а тут как-то комфортно, - рассказал Александр о своих впечатлениях от столицы Сибири.

Сейчас Александр уехал в Улан-Удэ. Впереди у путешественника еще несколько тысяч километров. Александр планирует добраться до Якутска, затем посетить Владивосток и вернуться в Москву. На обратном пути экстремал снова заглянет в Иркутск. Байкал он уже увидел, а теперь хочет добраться до Ольхона.

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