Джаз против коронавируса: «Комсомолка» и группа «Доктор Джаз» проведут бесплатный онлайн-концерт

Иркутяне, уже пересмотрели все любимые фильмы и перечитали все книги, сидя дома на самоизоляции? Тогда почему бы еще не насладиться отличной музыкой, причем не выходя из дома. Для всех тех, кто весь месяц сидит на карантине, «Комсомолка» совместно с нашими партнерами - компанией «Asia Musiс», организует концерт ведущего в Иркутске джазового коллектива «Доктор Джаз». Само выступление состоится во Дворце спорта «Труд» и пройдет в модном теперь формате онлайн-трансляции. А главное посмотреть выступление все иркутяне без исключения смогут совершенно бесплатно. Таким образом, мы вместе с музыкантами хотим поблагодарить врачей. Сегодня они несут трудную вахту, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю борются за жизни людей, спасают от коронавируса. А также хотим сказать спасибо полицейским, которые сутками напролет на посту обеспечивают порядок в регионе.

- Это будет живой концерт в прямом эфире, - рассказывает руководитель коллектива «Доктор Джаз» Александр Филиппов. – В непростые времена, в этой сложной ситуации, которая связана с распространением опасного заболевания, мы призываем сибиряков беречь себя и своих близких. А для этого, конечно, необходимо соблюдать меры профилактики.

Итак, для зрителей онлайн-концерта группа «Доктор Джаз» подготовит эксклюзивную программу. Прозвучат известные джазовые композиции, а также авторские мелодии, которые музыканты играют на гастролях по всему миру. А перед выступлением коллектив и зрителей поприветствует врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Концерт состоится в ближайшее время! Точную дату сообщим дополнительно, следите за нашими анонсами в соцсетях, на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда»). Также послушать концерт можно будет на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 FM, а посмотреть - на сайте irk.kp.ru, в наших группах в соцсетях, а также на телеканале «ТИВИСИ HD».