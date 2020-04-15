По состоянию на 15 апреля количество жителей региона, заболевших COVID 19, вновь увеличилось. Всего с начала периода распространения вируса у нас зафиксировали 47 случаев заражения. Четырех пациентов из их числа уже выписали, еще двое скончались. В инфекционной больнице продолжает лечение 41 человек. В каких районах чаще всего подхватывают опасную инфекцию? На этот вопрос вам поможет ответить карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 апреля.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 апреля: количество зараженных продолжает расти. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Больше всего зарегистрированных случаев COVID 19 по-прежнему в областном центре - их 32. Об этом говорит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 апреля. В это число входит три выздоровевших пациента и два погибших. Еще 27 продолжают лечение в инфекционной больнице. Вопреки расхожему мнению, лишь малая часть из них привезла опасную заразу из других стран и регионов. Два человека вернулись из Тайланда, один - из Бурятии, один - из Москвы, и еще один - из Санкт-Петербурга. Остальные заболели уже в Иркутске.

Вторым по количеству зараженных коронавирусом идет Ангарский городской округ - там этот диагноз поставили четырем больным. Среди них один пациент, прилетевший из Объединенных Арабских Эмиратов, один из Тайланда и один из Москвы. Недавно стало известно, что четвертый человек заразился COVID 19 после контакта с кем-то из них.

Следующим идет Иркутский район, в котором зафиксировано три случая коронавируса. Но там только один заболевший привез вирус из Тайланда - все остальные подхватили заразу в Иркутске.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области гласит, что сразу в трех районах зарегистрированы два случая COVID 19. В Шелехове оба заболевших контактировали с кем-то из носителей вируса в регионе. В Осинском районе два привозных случая - пациенты приехали из Бурятии. А в Аларском районе один из местных жителей вернулся из Москвы и заразил знакомого.

Не так давно карта распространения коронавируса в Иркутской области расширилась - на нее добавился Усть-Кут, где 12 апреля обнаружили один случай COVID 19. Самая благоприятная обстановка среди зараженных районов сейчас в Братске - там из больницы выписали единственного заболевшего местного жителя, который вернулся из Испании.