Песни Великой Победы: "На безымянной высоте"
Песни Великой Победы!
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».
Этот выпуск посвящаем композиции…
«На безымянной высоте»
Автор слов Михаил Матусовский,
композитор Вениамин Баснер
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Над нами «мессеры» кружили,
Их было видно, словно днем,
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте -
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Владимир НОВОЖИЛОВ, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы:
- Военные песни очень поднимают настроение и дух. Я вырос на них, для меня они значат многое. Хотелось бы, чтобы следующие поколения тоже передавали песни о Великой Отечественной войне своим детям, ведь это наша история и культура.
Я люблю все песни о войне и Великой Победе: «Десятый наш десантный батальон», «Синий платочек», «По Берлинской мостовой», «Катюша», «Смуглянка»… Много прекрасных композиций звучит в фильмах. Мне близка «На безымянной высоте», особенно эти строки: «Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней».
Владимир Новожилов, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
ИЗ ИСТОРИИ
«На безымянной высоте» была написала в 1963 году поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером. Впервые прозвучала в 1964 году в кинофильме «Тишина» по одноименному роману писателя-фронтовика Юрия Бондарева, а после стала широко популярна.
Интересно, что стихи основаны на реальных событиях. Речь в них о бое 18 советских солдат против 200 немецких в 1943 году у деревни Рубежанка Калужской области. Тогда советским бойцам, которых к утру осталось лишь двое, удалось удержать высоту, несмотря на численное превосходство противника, да еще и подкрепленное танками, артиллерией и авиацией.
В 1960-х автор стихов вспомнил об этом сражении, когда режиссер фильма «Тишина» Владимир Басов попросил его написать песню о фронтовой судьбе двоих персонажей, «не поражающую масштабом событий». И тогда Михаил Матусовский положил в основу своего произведения тот самый бой - несомненно, очень важный в истории Великой Отечественной войны.
«Безымянную высоту» любили петь многие исполнители, в том числе Борис Штоколов, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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