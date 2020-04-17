2020-04-17T06:15:39+03:00
День Победы в Иркутске

Песни Великой Победы: "На безымянной высоте"

Стихи основаны на реальных событиях
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Кадр из фильма "Тишина". Фото: www.youtube.com.Кадр из фильма "Тишина". Фото: www.youtube.com.
Изменить размер текста:

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем композиции…

«На безымянной высоте»

Автор слов Михаил Матусовский,

композитор Вениамин Баснер

Дымилась роща под горою,

И вместе с ней горел закат…

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,

Как догоревшая звезда.

Кто хоть однажды видел это,

Тот не забудет никогда.

Он не забудет, не забудет

Атаки яростные те

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Над нами «мессеры» кружили,

Их было видно, словно днем,

Но только крепче мы дружили

Под перекрестным артогнем.

И как бы трудно ни бывало,

Ты верен был своей мечте -

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Мне часто снятся все ребята,

Друзья моих военных дней,

Землянка наша в три наката,

Сосна, сгоревшая над ней.

Как будто вновь я вместе с ними

Стою на огненной черте

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир НОВОЖИЛОВ, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы:

- Военные песни очень поднимают настроение и дух. Я вырос на них, для меня они значат многое. Хотелось бы, чтобы следующие поколения тоже передавали песни о Великой Отечественной войне своим детям, ведь это наша история и культура.

Я люблю все песни о войне и Великой Победе: «Десятый наш десантный батальон», «Синий платочек», «По Берлинской мостовой», «Катюша», «Смуглянка»… Много прекрасных композиций звучит в фильмах. Мне близка «На безымянной высоте», особенно эти строки: «Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней».

Владимир Новожилов, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимир Новожилов, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИЗ ИСТОРИИ

«На безымянной высоте» была написала в 1963 году поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером. Впервые прозвучала в 1964 году в кинофильме «Тишина» по одноименному роману писателя-фронтовика Юрия Бондарева, а после стала широко популярна.

Интересно, что стихи основаны на реальных событиях. Речь в них о бое 18 советских солдат против 200 немецких в 1943 году у деревни Рубежанка Калужской области. Тогда советским бойцам, которых к утру осталось лишь двое, удалось удержать высоту, несмотря на численное превосходство противника, да еще и подкрепленное танками, артиллерией и авиацией.

В 1960-х автор стихов вспомнил об этом сражении, когда режиссер фильма «Тишина» Владимир Басов попросил его написать песню о фронтовой судьбе двоих персонажей, «не поражающую масштабом событий». И тогда Михаил Матусовский положил в основу своего произведения тот самый бой - несомненно, очень важный в истории Великой Отечественной войны.

«Безымянную высоту» любили петь многие исполнители, в том числе Борис Штоколов, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процентная ставка снижена
«Ростелеком» в Иркутской области подготовился к весеннему паводку
Первую репетицию парада Победы отменили в Иркутске
Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая
Местные жители виновны в 5 из 8 пожаров в лесах Иркутской области за сутки
Новых случаев заболевания коронавирусом утром 17 апреля не выявлено в Иркутской области
Банки не дают предпринимателям льготных кредитов – Мишустин недоволен
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Заразил ли коронавирусом генконструктор «Энергии» космонавтов на МКС
В Иркутске запретят движение автомобилей по улице Красноармейской с 20 апреля
В Иркутской области водитель грузовика сбил 9-летнего мальчика
Еще 5 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области
Проезд по улице Омулевского в Иркутске ограничат с 20 апреля
Количество больных ОРВИ в Иркутской области снизилось на 30 процентов
Интернет-мошенник украл у сибиряка 12 тысяч рублей
В 2020 году в Иркутске благоустроят более 60 дворов
Две иркутских больницы все еще закрыты на карантин из-за коронавируса
Как оформить пособие по безработице онлайн в Иркутской области
28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе
Более 150 рыбаков каждый день выходят на тонкий лед в Осинском районе
Есть ли на улицах дети, проверяют в Иркутске
Игорь Кобзев: Нужно достучаться до каждого
Дети и подростки должны ходить по улицам Иркутска только со взрослыми
Медики смогут получить отсрочку по НДФЛ из-за коронавируса
Водитель «Лады» сбил 7-летнего первоклассника в Иркутской области