Песни Великой Победы: "На безымянной высоте"

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем композиции…

«На безымянной высоте»

Автор слов Михаил Матусовский,

композитор Вениамин Баснер

Дымилась роща под горою,

И вместе с ней горел закат…

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,

Как догоревшая звезда.

Кто хоть однажды видел это,

Тот не забудет никогда.

Он не забудет, не забудет

Атаки яростные те

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Над нами «мессеры» кружили,

Их было видно, словно днем,

Но только крепче мы дружили

Под перекрестным артогнем.

И как бы трудно ни бывало,

Ты верен был своей мечте -

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Мне часто снятся все ребята,

Друзья моих военных дней,

Землянка наша в три наката,

Сосна, сгоревшая над ней.

Как будто вновь я вместе с ними

Стою на огненной черте

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир НОВОЖИЛОВ, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы:

- Военные песни очень поднимают настроение и дух. Я вырос на них, для меня они значат многое. Хотелось бы, чтобы следующие поколения тоже передавали песни о Великой Отечественной войне своим детям, ведь это наша история и культура.

Я люблю все песни о войне и Великой Победе: «Десятый наш десантный батальон», «Синий платочек», «По Берлинской мостовой», «Катюша», «Смуглянка»… Много прекрасных композиций звучит в фильмах. Мне близка «На безымянной высоте», особенно эти строки: «Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней».

Владимир Новожилов, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИЗ ИСТОРИИ

«На безымянной высоте» была написала в 1963 году поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером. Впервые прозвучала в 1964 году в кинофильме «Тишина» по одноименному роману писателя-фронтовика Юрия Бондарева, а после стала широко популярна.

Интересно, что стихи основаны на реальных событиях. Речь в них о бое 18 советских солдат против 200 немецких в 1943 году у деревни Рубежанка Калужской области. Тогда советским бойцам, которых к утру осталось лишь двое, удалось удержать высоту, несмотря на численное превосходство противника, да еще и подкрепленное танками, артиллерией и авиацией.

В 1960-х автор стихов вспомнил об этом сражении, когда режиссер фильма «Тишина» Владимир Басов попросил его написать песню о фронтовой судьбе двоих персонажей, «не поражающую масштабом событий». И тогда Михаил Матусовский положил в основу своего произведения тот самый бой - несомненно, очень важный в истории Великой Отечественной войны.

«Безымянную высоту» любили петь многие исполнители, в том числе Борис Штоколов, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский и другие.