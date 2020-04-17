Работа в Иркутске в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

Увы, но это факт. Из-за коронавируса тысячи сибиряков теряют доход. Особенно страдают сферы туризма и общепита: работа стоит, клиентов нет, как и выручки. Если сотрудников и не уволят, то выдавать им зарплату пока нечем. Хорошо, если есть сбережения на черный день, а если нет? На что жить? Выясняем, какие специальности остаются востребованными, несмотря на пандемию, а также как встать на учет по безработице и какое пособие можно получить.

Спрос на рабочих и водителей

Еще в марте специалисты сайта по поиску работы HeadHunter отметили, что в Иркутской области стало на 2% меньше вакансий и на 9% больше резюме, чем в феврале. Причем те, кто официально трудоустроен, начали активно искать запасные варианты на случай увольнения.

- Общепит, туризм и торговля, конечно, первыми попали под удар, - говорит директор Иркутского кадрового агентства Алина Даниленко. - Увы, многие представители малого бизнеса вряд ли восстановятся после режима самоизоляции. Ситуация на рынке труда сейчас непростая: работодатели во всех сферах перестают набирать новых сотрудников (в нашем агентстве из-за коронавируса спрос упал на 90%), а скольких еще и сократят…

По данным аналитиков HeadHunter, уменьшилось число вакансий от спортклубов, салонов красоты, ресторанов, гостиниц и турфирм. Кроме того, стали реже искать специалистов по закупкам, банковскому делу и инвестированию, управлению персоналом. Нелегко придется менеджерам по продажам и работе с клиентами, хотя эти специалисты всегда были в цене.

- Конкуренция выросла в разы: если до коронавируса на одну вакансию приходилось 2 - 3 резюме, то теперь по 9 - 10, - рассказывает представитель одного из кадровых агентств Иркутска Анастасия Мухтанова. - Соискатели откликаются на все предложения подряд, даже не вчитываясь в условия будущей работы, а зря - это снижает шансы на трудоустройство.

Зато сотрудники требуются на производстве, в медицине, на транспорте и в торговле продуктами. Это те сферы, где работа кипит даже в режиме самоизоляции. Так, в банке вакансий на сайте Министерства труда и занятости Иркутской области полно предложений для плотников, каменщиков, столяров и штукатуров; продавцов и кассиров супермаркетов; водителей, а также подсобных рабочих и уборщиков. А еще нужны, как всегда, врачи, медсестры и фельдшеры.

- Высокая конкуренция на рынке труда сохранится как минимум до лета, но после режима самоизоляции число вакансий все-таки начнет расти, - говорит Анастасия Мухтанова. - Постепенно оживет сфера общепита, ведь людям после вынужденных долгих выходных захочется снова ходить в кафе и рестораны. А еще повысится спрос на бухгалтеров, поскольку у организаций прибавится работы с документацией.

Конкуренция на рынке труда из-за коронавируса выросла.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как получить пособие

Специалист по туризму, 30-летняя Наталья Александрова из Иркутска, сейчас осталась, как и ее коллеги, без дохода. Однако руки не опустила, а стала мастерить игрушки из шерсти и продавать их через соцсети. Это хобби приносит пусть и небольшой, но все-таки доход. А вот получить пособие по безработице ей пока не удается.

- Для того чтобы встать на учет, меня попросили лично явиться в Центр занятости населения, - рассказывает Наталья. - Но я недавно перенесла операцию, иммунитет ослаблен, поэтому не выхожу из дома - боюсь подхватить коронавирус или ОРВИ. Стоит ли рисковать своим здоровьем ради пособия в 1800 рублей…

А вот 32-летний видеомонтажер Ростислав Погодаев из Иркутска, будучи в поиске подходящей должности уже год, сразу попытался оформить пособие в режиме онлайн.

- Я узнал, что через портал «Госуслуги» можно авторизоваться на сайте «Работа в России» и удаленно подать заявление на пособие по безработице, - говорит Ростислав. - Но с онлайн-регистрацией возникли сложности. Когда пытаюсь оформить документы, сайт зависает и высвечивается надпись: «Мы работаем над устранением ошибки». И так уже несколько дней.

По новым правилам, введенным Правительством РФ из-за коронавируса, оформить пособие теперь действительно можно, не выходя из дома, - через портал «Работа в России». Неполадки, видимо, были временные - все-таки на сайт заходят пользователи со всей страны. Только из Иркутской области за неделю там зарегистрировались 1,7 тысячи человек.

Ну а всего в нашем регионе 13,2 тысячи человек, которые не трудоустроены, уровень безработицы составляет 1,1%. Но это лишь официальные данные. А сколько сибиряков, которые только намереваются встать на учет? Предупреждая их вопросы, специалисты центров занятости Иркутской области составили памятку, как правильно подать виртуальное заявление.

«Зайдите на портал «Работа в России» через свою учетную запись на «Госуслугах», выберите пункт «Оформление пособия по безработице», а затем кликните на ссылку «Заявление о предоставлении госуслуги по содействию в поиске работы», - говорится в инструкции. - Откроется форма заявления. Проверьте в ней личные сведения, укажите свой адрес и местную службу занятости, а затем создайте и прикрепите резюме. Готово».

В течение 10 дней вам подберут две вакансии на выбор, вышлют резюме работодателям и подскажут, как с ними связаться. Многим везет: с 18 марта специалисты трудоустроили уже более 2,3 тысячи жителей Приангарья. А если ничего не выйдет, то вас признают безработным и назначат пособие.

Кому и какие суммы положены

Разумеется, выплаты по безработице получат не все желающие. Подать заявление на пособие могут только люди старше 16 лет, понятно, нетрудоустроенные. Самозанятость или предпринимательство - тоже табу. Не вправе претендовать на такую помощь от государства и студенты очных курсов, пенсионеры (в том числе те, кто получает досрочную пенсию или за выслугу лет) или же приговоренные судом к исправительным работам.

А теперь о суммах. Недавно максимальное пособие по безработице повысилось до 14 556 рублей на юге Иркутской области и до 15 769 рублей на севере. Это минимальная зарплата, и выдают такие деньги лишь трем тысячам местных жителей. Три условия для получения: человек уволен в течение последнего года, имеет стаж не менее полугода (26 недель) и получал среднюю зарплату не менее 24 260 рублей на юге региона и 26 281 рублей на севере. Максимальное пособие по безработице назначают на полгода, а предпенсионерам - на год.

Ну а минимальное пособие осталось прежним: на юге Иркутской области 1800 рублей, в северных территориях 1950 рублей. Такие суммы выдают три месяца подряд тем, кто официально не работает дольше года, уволен за нарушение трудовой дисциплины или ищет вакансию впервые.

P.S.

Для тех, кто в поиске

Рекрутеры советуют: чтобы скорее получить заветную должность, пройдите обучающие курсы и вебинары, чаще обновляйте и улучшайте резюме, а лучше составьте отдельное для каждой вакансии - работодателю будет проще вас оценить.

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