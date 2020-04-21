Коронавирус в Бурятии, последние новости на 21 апреля: пенсионеров раз в неделю будут осматривать врачи

Коронавирус в Бурятии, 21 апреля. По последним данным, в республике 125 больных, 38 выздоровели. Но не только статистика определяет ситуацию борьбы с вирусом. Знакомим вас с последними решениями по этому поводу.

Коронавирус в Бурятии, 21 апреля:всех пенсионеров раз в неделю будут осматривать врачи

Для пенсионеров, в связи с состоянием здоровья в «докоронавирусное» время бывших частыми гостями поликлиник, сейчас настали вдвойне трудные времена. Плановые приемы прекращены, в поликлинику не попасть. А жалоб на недомогание всегда много.

«За всеми людьми в возрасте старше 65 лет и инвалидами рекомендовано проводить еженедельное медицинское наблюдение на дому. А в случае появления симптомов респираторных заболеваний, они незамедлительно должны быть обследованы на COVID-2019», — сообщил руководитель Управления Роспотребназора по Бурятии Степан Ханхареев.

Будут усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия в у домах престарелых и инвалидов.

Коронавирус в Бурятии, 21 апреля: мигрантов заменят на местных работников

Проблема обсуждалась на встрече Алексея Цыденова со строителями. Строители пожаловаллись на отсутствие кадров , с которым до этого справлялись с привлечением специалистов из соседнего Китая и других стран. Сейчас ситуация меняется — раота нужна уже местным жителям, многие производства стоят. А иностранцев просто нет.

- Желающие работать есть, но уровень квалификации у них низкий. Предлагаем усилия направить на то, чтобы повысить их квалификацию по трем категориям: плотники, бетонщики, арматурщики. Провести экспресс-обучение. И не просто обучать, а с учетом современных технологий. Например, опалубку нужно учить собирать инвентарную, заводского изготовления, а не как китайцы – из деревянных брусьев и щитов. Если мы сможем наших людей обучать именно этой технологии, которая увеличивает и скорость, и качество, мы сможем в будущем заменить китайцев, - отметил председатель правления ассоциации строителей Бурятии Геннадий Доржиев.

Глава Бурятии поручил министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса совместно с министерством образования и науки и Республиканским агентством занятости населения оперативно отреагировать на ситуацию.

- Сегодня мы должны заняться этим, создать условия, чтобы наша строительная отрасль получила новое развитие, основывающееся на местных специалистах, - отметил Алексей Цыденов.

Коронавирус в Бурятии, 21 апреля: назвали выплаты медикам, работающим на коронавирусе

Конечно, об этих суммах уже говорил и Президент страны, и глава Бурятии. Но вопросов хватало. И поэтому Минздрав Бурятии назвал их конкретно.

Дополнительные выплаты медицинскому персоналу медицинских учреждений из средств федерального бюджета:

- Врачам скорой помощи подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь - 80,0% от среднемесячного дохода за 9 мес.2019г. в республике (31571,0 руб.). Выплата составит 25256,8 руб.(с районным коэфф. – 37885,2 руб.)

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании этой помощи-40,0% - 12628,4 руб.(18942,6 руб.)

- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи - 20,0% – 6314,2 руб.(9471,3 руб.)

- врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в стационарах - 100,0%- 31571,0 руб.(47356,5 руб.)

- среднему медицинскому персоналу – 50,0%- 15785,5 руб.(23678,3 руб.)

- младшему медицинскому персоналу – 30,0% - 9471,3 руб.(14206,9 руб.)

2. Из средств республиканского бюджета

а) врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием, в том числе проводящим лабораторную диагностику COVID-19, врачам патологоанатомам - 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Бурятия за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики – 25256,8 руб.(37885,2 руб.);

б) среднему медицинскому персоналу, в том числе специалистам, проводящим лабораторную диагностику COVID, - 40 процентов – 12628,4 руб.(18942,6 руб.);

в) младшему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи, - 20 процентов - 6314,2 руб.(9471,3 руб.);

г) иному персоналу стационаров – 20 % - 6314,2 руб. (9471,3 руб.);

Из средств федерального бюджета выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ. Выплаты установлены за фактически отработанное время в следующих размерах:

а) оказывающим скорую медицинскую помощь врачам – 50 тыс.руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи – 25 тыс.руб. в месяц.;

б) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях врачам – 80 тыс.руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс.руб в месяц, , младшему медицинскому персоналу – 25 тыс.руб. в месяц.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 21 апреля.