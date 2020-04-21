2020-04-21T04:09:12+03:00
Досуг в Иркутске

Библионочь в Иркутске 2020: акция пройдет в формате онлайн-марафона

Библионочь в Иркутске 2020 будет посвящена героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла
Мария КНЯЗЕВА
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Библионочь в Иркутске 2020 будет посвящена героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Фото: предоставлено библиотекой.Библионочь в Иркутске 2020 будет посвящена героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Фото: предоставлено библиотекой.
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Пандемия коронавируса в мире, распространение COVID-19 в нашей стране в этом году ввели много изменений в привычный уклад иркутян: изменился быт, утрачена на некоторое время возможность путешествий, отпусков и даже прогулок на свежем воздухе. Посмотреть кино теперь можно только дома, спортивные матчи – только в записи – новые игры увидим не скоро. Ни концертов, ни спектаклей, ни походов в музеи и галереи.

К счастью, многие учреждения культуры позаботились о сибиряках – спектакли можно смотреть в Сети, концерты слушать. Так и Библионочь в Иркутске 2020 – ежегодная акция для всех кто любит чтение и книги будет! Событие решено не отменять, а провести ее в формате онлайн-марафона в социальных сетях.

Библионочь в Иркутске 2020: тема посвящена Году памяти и славы в Российской Федерации

Основная тема звучит так «Иван Иванович. Память нашей Победы». Иван Иванович – это имя поэта, прозаика, военного корреспондента, участника Великой Отечественной войны, нашего земляка, в честь которого и получила свое название центральная библиотека Приангарья – им. И.И. Молчанова-Сибирского. Однако, не только о нем пойдет разговор во время онлайн-марафона. Сотрудники «Молчановки» в этом году решили рассказать землякам о собирательном образе советского человека – героя Великой Отечественной войны или труженика тыла.

«Мы раскроем все многообразие фондов Молчановки о событиях Великой Отечественной войны через исторические книги и исследовательские материалы, периодику и пластинки, документы и электронные ресурсы», - сообщает пресс-служба Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. – «Мы вместе вспомним наших выдающихся земляков-победителей; узнаем, как говорить с детьми на такие трудные темы, как война и болезнь; посетим выставку «Страна героев» и научимся искать сведения о ветеранах в сети Интернет».

Библионочь в Иркутске 2020: как стать участником

Библионочь в Иркутске 2020 пройдет 25 апреля. Начало в 20.00 по местному времени. Иркутян ждут песни, стихи, чтение рассказов. Чтобы попасть на культурное событие нужно лишь в нужное время зайти на аккаунт библиотеки в любой из соцсетей - Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Youtube. В акции примут участие также актеры драматического театра им. Н. М. Охлопкова, участники студенческого театра «Эксперимент».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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