2020-04-22T22:09:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 апреля 2020: врачи выяснят, нет ли у сибиряков иммунитета к заразе

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Иркутске
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 апреля 2020: врачи выяснят, нет ли у сибиряков иммунитета к заразе .Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 апреля 2020: врачи выяснят, нет ли у сибиряков иммунитета к заразе .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Коронавирус в Иркутске, 23 апреля. На утро насчитывается уже 80 заражений, из которых 53 приходится на Иркутск, но они есть в 12 городах и районах области: как в самом областном центре, так и Иркутском, Шелеховском, Усольском, Аларском, Осинском, Нукутском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районе, в Ангарске и Черемхове. В Братске сейчас нет ни одного больного — выздоровел.

При этом уровень заболеваемости у нас в регионе — 3, 2 на 100 тысяч населения при среднем по стране — 35. 9, то есть в 10 раз больше. Это говорит только о том, что у нас к 23 апреля коронавирус только начал развиваться.

Коронавирус в Иркутске: ученые выяснят, нет ли у сибиряков иммунитета

Во время эпидемии врачи лечат, а ученые исследуют проблему, стараются найти выходы из ситуации. Накануне стало известно, что с 20 апреля Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека присоединился к числу лабораторий, которые делают тесты на COVID-19. Теперь таких лабораторий в регионе 7. Вирусологи и биологи научного центра используют признанный стандарт тестирования методом ПЦР ( полимеразной цепной реакции).

Однако ученые ставят перед собой и другие задачи. Так, они планируют провести эпидемиологическое исследование вспышки коронавируса в регионе и определить, на каком уровне у иркутян иммунитет к этому вирусу. Кроме того, они определят, какими наиболе вероятными путями попал в регион вирус.

Коронавирус в Иркутске, 23 апреля: в больницах будет 418 аппаратов ИВЛ

Всего в регионе должны развернуть около 1200 мест для вероятных больных коронавирусом. Уже готовы 592 из них. К 70% этих коек подключат кислород, а 30% будут оснащены аппаратами ИВЛ. Об этом заявила и. О заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова.

«Подготовить больницы к приему и лечению пациентов зараженных коронавирусом нужно до 28 апреля, - отметил первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Николай Корнилов. Согласно плану Минздрава РФ, в профильных медицинских учреждениях Приангарья должно быть 418 аппаратов».

Аппараты ИВЛ, которые необходимы больным коронавирусной инфекцией, должны быть в каждой больнице. Следующая поставка ожидаются в мае-июне. Пока медики готовы маневрировать имеющейся аппаратурой, доставляя ее туда, где нужнее. Сейчас в регионе 1 пациент с коронавирусом на аппарате ИВЛ.

Более 1, 5 тысяч врачей укомплектованы в многопрофильные бригады, ведь каждому пациенту может понадобиться помощь не только инфекциониста или реаниматолога, но и кардиолога, эндокринолога, невролога.

Коронавирус в Иркутске, 23 апреля: 30 тысяч за распространение фейка

Студентка сделала аудиозапись и поделилась ею в чате с однокурсниками. Она утверждала, что еще в конце марта в регионе было тридцать заражений. Откуда она это взяла? История умалчивает. Аудиозапись быстро разлетелась по городу, а потом и по всей области.

Поняв, что натворила, девушка удалила сообщение и извинилась. Впрочем,это не сильно помогло. Суд назачил 20-летней жительнице Усольского района штраф в 30 тысяч рублей. И это еще очень немного. Обратите внимание! По статье за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больше 220 детей с травмами поступили в Ивано-Матренинскую больницу в Иркутске
Почему не находят коронавирус у знаменитостей, которых повально доставляют в больницы с пневмонией
Больницы Иркутской области укомплектуют аппаратами ИВЛ
Александр Ведерников: Режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса
21 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области
Количество заражений коронавирусом в Иркутской области выросло до 80
Систему экстренного оповещения проверят 24 апреля в Иркутске
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
За сутки 15 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали в Иркутской области
Иркутский музыкальный театр запускает онлайн-проект «Салют Победы»
Игорь Кобзев: На пожары в лесах главы территорий должны реагировать молниеносно
Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля
В Иркутской области больше 1200 человек нарушили режим самоизоляции