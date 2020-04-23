Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 апреля 2020: врачи выяснят, нет ли у сибиряков иммунитета к заразе

Коронавирус в Иркутске, 23 апреля. На утро насчитывается уже 80 заражений, из которых 53 приходится на Иркутск, но они есть в 12 городах и районах области: как в самом областном центре, так и Иркутском, Шелеховском, Усольском, Аларском, Осинском, Нукутском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районе, в Ангарске и Черемхове. В Братске сейчас нет ни одного больного — выздоровел.

При этом уровень заболеваемости у нас в регионе — 3, 2 на 100 тысяч населения при среднем по стране — 35. 9, то есть в 10 раз больше. Это говорит только о том, что у нас к 23 апреля коронавирус только начал развиваться.

Коронавирус в Иркутске: ученые выяснят, нет ли у сибиряков иммунитета

Во время эпидемии врачи лечат, а ученые исследуют проблему, стараются найти выходы из ситуации. Накануне стало известно, что с 20 апреля Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека присоединился к числу лабораторий, которые делают тесты на COVID-19. Теперь таких лабораторий в регионе 7. Вирусологи и биологи научного центра используют признанный стандарт тестирования методом ПЦР ( полимеразной цепной реакции).

Однако ученые ставят перед собой и другие задачи. Так, они планируют провести эпидемиологическое исследование вспышки коронавируса в регионе и определить, на каком уровне у иркутян иммунитет к этому вирусу. Кроме того, они определят, какими наиболе вероятными путями попал в регион вирус.

Коронавирус в Иркутске, 23 апреля: в больницах будет 418 аппаратов ИВЛ

Всего в регионе должны развернуть около 1200 мест для вероятных больных коронавирусом. Уже готовы 592 из них. К 70% этих коек подключат кислород, а 30% будут оснащены аппаратами ИВЛ. Об этом заявила и. О заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова.

«Подготовить больницы к приему и лечению пациентов зараженных коронавирусом нужно до 28 апреля, - отметил первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Николай Корнилов. Согласно плану Минздрава РФ, в профильных медицинских учреждениях Приангарья должно быть 418 аппаратов».

Аппараты ИВЛ, которые необходимы больным коронавирусной инфекцией, должны быть в каждой больнице. Следующая поставка ожидаются в мае-июне. Пока медики готовы маневрировать имеющейся аппаратурой, доставляя ее туда, где нужнее. Сейчас в регионе 1 пациент с коронавирусом на аппарате ИВЛ.

Более 1, 5 тысяч врачей укомплектованы в многопрофильные бригады, ведь каждому пациенту может понадобиться помощь не только инфекциониста или реаниматолога, но и кардиолога, эндокринолога, невролога.

Коронавирус в Иркутске, 23 апреля: 30 тысяч за распространение фейка

Студентка сделала аудиозапись и поделилась ею в чате с однокурсниками. Она утверждала, что еще в конце марта в регионе было тридцать заражений. Откуда она это взяла? История умалчивает. Аудиозапись быстро разлетелась по городу, а потом и по всей области.

Поняв, что натворила, девушка удалила сообщение и извинилась. Впрочем,это не сильно помогло. Суд назачил 20-летней жительнице Усольского района штраф в 30 тысяч рублей. И это еще очень немного. Обратите внимание! По статье за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 апреля.