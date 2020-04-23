ЕГЭ 2020 в Иркутске: выпускники будут писать тесты в школах

До ЕГЭ 2020 в Иркутске осталось чуть больше месяца. Десятки тысяч школьников, которые в этом году получат аттестат зрелости, замерли в ожидании. Как пройдут государственные экзамены во время самоизоляции и пандемии коронавируса? Ответим на вопрос, который волнует и выпускников, и их родителей. ЕГЭ в Иркутской области пройдут в обычном формате. Решение окончательное. Поблажек для будущих студентов не будет.

Хотя с точными датами пока в Министерстве образования не определились. В зависимости от эпидемиологической ситуации сроки проведения ЕГЭ будут корректироваться. Одно решено точно: сдавать в этом году экзамены в компьютерном формате не будет никто. Также исключен вариант отмены тестирования выпускников.

«Государственный экзамен в нашем регионе в этом году сдают больше 14 тысяч одиннадцатиклассников, - рассказали в Министерстве образования Иркутской области. В период ЕГЭ 2020 в Иркутске будут работать 124 пунктов проведения».

Напомним, с прошлого года, чтобы получить допуск к ЕГЭ по русскому языку, нужно пройти устное собеседование. Ученику дается 15 минут, чтобы выполнить четыре задания: прочитать вслух текст, пересказать его, произнести монолог на выбранную тему. Финальный этап – разговор с экзаменатором.

Еще одно нововведение прошлого года коснулось самой процедуры проведения экзамена. Если у ребенка во время теста нашли телефон или шпаргалку, то пересдать предмет он сможет только через 2 года.

Писать тесты под строгим контролем наблюдателей в этом году будут и девятиклассники. Правда, им повезло больше - ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет. Чтобы получить аттестат, школьникам нужно сдать всего два экзамена: по математике - 19 июня, и по русскому языку – 24 июня. Резервный день назначен на 7 июля.

Выпускникам не стоит переживать, что они не успеют подать документы в вуз, о котором мечтали весь год. Приемная кампания в университетах и институтах начнется только после того, как все абитуриенты узнают результаты экзаменов. Школьники смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа. Первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая - 24 августа.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета? 00:00 00:00

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